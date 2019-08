Bugetul ASF a consemnat un excedent de 33,8 milioane de lei in 2018

16:45

#treazlavolan si 5 to go te premiaza cu doza de cafea care te tine vigilent in trafic timp de 10 zile, precum si cu stickere auto! Astfel, la fel ca in cadrul editiei precedente, in cadrul campaniei FII TREAZ LA VOLAN! soferii sunt provocati sa raspunda unor provocari saptamanale. Ce trebuie sa faci ca sa castigi?