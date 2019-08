Universitatea „Ovidius” din Constanța, sesizată în legătură cu directorul adjunct al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni și cu „protejatul” acestuia

11:50

Președintele USR şi candidatul formațiunii propus pentru alegerile prezidenţiale, Dan Barna, a declarat că sufletește, își dorește unirea cu Republica Moldova, însă în contextul actual politic, unirea se realizează prin integrare economică. „Pentru unire a fost o oportunitate uriaşă în anii ’90. Din păcate, Guvernul român de atunci era departe de ceea ce ar fi [&hellip The post Președintele USR: „Sufleteşte mi-aş dori ca Moldova să redevină parte a României, dar politic…” appeared first on InfoPrut.