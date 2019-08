Sondaj: Rușii nostalgici după URSS. Au o părere mai bună față regimul sovietic decât cel al lui Putin

12:40

Comerciantii ambulanti de pe strada Mitropolitul Varlaam, in apropiere de Piata Centrala, au fost evacuati. Paznicii le-au interzis sa mai vanda acolo, asa ca oamenii nu stiu ce vor face cu marfa. Cei din administratia pietei sustin ca in zona va fi organizat un iarmaroc scolar, relateaza Protv.md. Pe strada Mitropolitul Varlaam, in apropiere de…