Plahotniuc, arestat în lipsă pentru „schema moldovenească” de furt a miliarde de ruble

Potrivit ministrului, deocamdată, agenda nu a fost discutată, dar din perspectivele Republicii Moldova, agenda reiese din necesitatea de a debloca posibilitățile de export al produselor predominant agricole de pe piața moldovenească pe piața rusă. Autoritățile își doresc să refacă legăturile economice cu Moscova, fără să le prejudicieze pe cele cu Uniunea Europeană. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, ministrul Popescu a dat asigurări că integrarea eurasiatică este în afara discuției, relatează IPN. „Cât despre relația Republicii Moldova cu Federația Rusă, este în interesul Republicii Moldova să normalizeze această relație, astfel încât Moldova să poată exporta mai mult pe piața Federației Ruse, pentru că exporturile pe orice piață – în Rusia, în Ucraina, în China, în Georgia, în Turcia – creează locuri de muncă și din aceste locuri de muncă se plătesc salarii pentru oameni. Republica Moldova continuă integrarea europeană, vrea o relație sănătoasă și calmă cu Federația Rusă, dar Republica Moldova nu se va angaja în integrarea în unele structuri post-sovietice, în integrare politică, noi dorim cooperare. În niciun caz Uniunea Euroasiatică nu constituie un obiectiv de politică externă al Republicii Moldova. Relațiile bune cu Federația Rusă, cu Ucraina, cu Belarusul sunt obiective importante pentru politica externă, însă Republica Moldova nu-și dorește integrarea cu aceste state sau cu unele organizații post-sovietice, inclusiv Uniunea Economică Euroasiatică. Singurul obiectiv de integrare a Republicii Moldova rămâne Uniunea Europeană”, a mai spus șeful diplomației moldovenești. Întrebat despre dosarul transnistrean în dialogul Chișinău-Moscova, Nicu Popescu a declarat că acesta este un subiect foarte sensibil pentru opinia publică din Republica Moldova, pentru partidele politice, pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Potrivit ministrului, nu există un consens național asupra modalităților de reglementare a conflictului transnistrean, există o preferință fermă în rândul cetățenilor Republicii Moldova ca autoritățile să nu se angajeze pe calea federalizării. „Se merge pe politica unor pași mici, astfel încât să putem construi mai multe punți de legătură dintre cele două maluri ale râului Nistru, dar nu există o bază pe care cetățenii Republicii Moldova ar fi uniți în modul cum ar dori ei să vadă reglementarea transnistreană și de aceea Guvernul actual nu se grăbește și nu va face careva pași rapizi în direcția soluționării conflictului transnistrean, pentru că societatea noastră deocamdată nu știe în baza căror principii ne dorim să soluționăm acest conflict, cu excepția respectului integrității teritoriale a Republicii Moldova”, afirmă ministrul. În altă ordine de idei, ministrul s-a referit la relansarea și redeschiderea asistenței externe pentru Republica Moldova. Potrivit lui, „fosta guvernare avea declarații pro-occidentale, însă din cauza politicii interne, din cauza corupției, din cauza abuzurilor antidemocratice, Republica Moldova era în izolare față de Occident”. „Asistam la un fals pro-occidentalism și pro-europenism. Noi, în două luni, am redeschis ușile și căile de dialog cu Uniunea Europeană și cu Washingtonul, am redeschis finanțarea, am redeschis contactele la nivel înalt și cu Comisia Europeană, și cu doamna Merkel, și cu România și, în acest sens, relația Republicii Moldova cu Occidentul, cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană este mai bună decât era acum 3-4 luni sau acum un an”, menționează Nicu Popescu. Ministrul a declarat că o bună parte din asistență deja a venit sau urmează să vină în următoarele zile și săptămâni. Există condiții impuse Republicii Moldova ca țară, dar există încrederea Uniunii Europene și a altor donatori internaționali că acest guvern va îndeplini aceste condiții, inclusiv legate de democratizare, de transparența cheltuielilor publice și în acest sens există condiționalități. Nicu Popescu spus că urmează și o nouă vizită la București, la sfârșitul lunii august fiind invitat la Conferința ambasadorilor României. Ministrul s-a arătat sigur că pe perioada mandatului său va fi dat în exploatare gazoductului Iași-Chișinău. „Practic, zilnic verific care este situația nu doar cu construcția gazoductului, dar și pregătirea terenului pentru construcția acestui gazoduct. Acum câteva săptămâni au fost lansate lucrările pe acele șapte tronsoane pentru pregătirea terenului pentru construcția gazoductului, au existat câteva complicații moștenite de la fosta guvernare referitoare la posibilitatea de a importa țevile în Republica Moldova, țevile prin care va fi transportat gazul”, susține ministrul. Potrivit lui, alte subiecte discutate cu partea română țin de eliminarea costurilor la roaming, precum și de modernizarea infrastructurii rutiere și de trenuri etc.