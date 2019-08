6 august - Schimbarea la Față a Domnului. Superstiții și obiceiuri ținute cu sfințenie de credinciosi

08:30

BERBEC Eşti sociabil şi binevoitor aşa că nu trebuie să faci eforturi obositoare ca să te adaptezi ritmului zilei, fie că eşti la muncă, fie în vacanţă. Nu-ţi sacrifica micile pasiuni şi plăceri! Astazi ai aproape o zi întreagă de aspecte cosmice favorabile. Pentru un procent mare din Berbeci, cu siguranţă. Profita si gaseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu-ţi mai face atâtea griji, viaţa este complicată şi fără sa o faci tu şi mai complexă. Şi… nu mai fii naiv, nu te mai lăsa dus de nas de presă, de televiziuni… TAUR Foloseşte cu isteţime resursele tale. O atitudine de genul „toţi o să avem de câştigat” este recomandată. Planifică-ţi timpul în aşa fel încât să te şi distrezi. Evită semnele de foc! Totuşi, ai configuraţii minore faste, mai ales in domeniul afacerilor cu amănuntul, comerţului, în general. Poţi să cumperi ceva care îţi place şi să fie şi relativ ieftin. O zi de luni aproape bună, cu unele aspecte favorabile, ceea ce poate însemna chiar încercarea de rezolvare a unei situaţii financiare care te punea pe gânduri. GEMENI Astăzi încearcă să nu calci greşit, nici la propriu, nici la figurat. Nu te lăsa încântat de cei binevoitori din jur, nu fii superficial. Dacă cineva îţi zâmbeşte, înseamnă că are un interes! Plimbarea planetei protectoare Mercur în ultimul decan al zodiei Racului, nu îţi dă foarte multă libertate de mişcare şi exprimare. Eşti redus la programul zilnic, fie că este vorba de serviciu, distracţie, sau vacanţă. Nu încerca să schimbi ceva, astăzi noul, noutatea, chiar călătoriile, excursiile – nu îţi sunt favorabile! RAC Eşti bine inspirat dar nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial activitatea şi priorităţile tale. Dacă eşti la serviciu astăzi evită discuţiile cu şefii. Azi ai nevoie de mult optimism pentru rezolvarea treburile tale cotidiene. Sentimentele tale contradictorii nu sunt deloc folositoare pentru fermitatea în decizii pe care trebuie sa o arăţi anturajului. Totuşi, cineva bine plasat îţi arată bunăvoinţă. Nu te repezi să te foloseşti de cleştii nevertebratei care denumeşte zodia ta, sufocând persoana respectivă, ci dă dovadă de loialitate şi bună credinţă. De obicei faci aceiaşi greşeală când abordezi o nouă dragoste – arăţi prea multă grijă şi preocupare faţă de cel, cea vizată. Stai la locul tău! LEU Nu te forţa să convingi persoane rudimentare sau răuvoitoare. Lasă-i pe intriganţi să spună tot ce au de spus, să-şi termine veninul şi să-şi taie singuri craca! Bine faci, bine găseşti! Uneori este bine sa fii mai putin comunicativ si doar sa asculti, iar astăzi este una dintre acele zile. Vei afla o multime de noutati nebanuite, care iti vor fi de folos. Sezi si cugeta, spune o veche zicala din Ardeal, care astazi ti se potriveste perfect. Ia mai multe informatii şi abia atunci poţi lua o decizie buna! FECIOARĂ O zi favorabilă în ceea ce priveşte legăturile de prietenie, contactele sociale, relaţiile umane. Astăzi simţi nevoia unei ambiaţe plăcute, a unor oameni care să te înţeleagă şi să te aprobe! Ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Sigur că intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale, iar astăzi, luni, îţi faci planuri cam utopice pentru restul săptămânii. O informaţie de la nişte prieteni adevăraţi te pune pe pista cea bună, în cele din urmă. BALANŢĂ Eforturi constructive concentrate începând de astăzi. Ai o perioadă bună de afirmare, la serviciu, sau în anturaj, în vacanţă. Poţi să fii chiar tu uimit de cât de eficient şi harnic eşti! Stai in afara exagerarilor de tot felul ! Configuratia astrologica iti indica sa nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru că lucrurile se vor lămuri. O bârfă sau un schimb mai tăios de cuvinte te-au făcut să te îndoieşti de un prieten. Adică ţi se pune pata şi n-o să te potoleşti până n-o să afli adevărul-adevărat, ca şi când ar exista aşa ceva pe lumea asta! De obicei trădările astea sunt pur fictive şi fac parte din paranoia ta cotidiană bine temperată. Dar cui îi pasă, dacă tu te simţi mai bine! SCORPION Te poţi lansa fără grijă în noi proiecte, sau noi cuceriri. De astăzi noul, ca şi categorie filozofică, îţi este favorabil. Dar trebuie să analizezi, la rece, situaţia, să fii realist! Dacă ai de dat examene, sau un interviu, sau pur şi simplu vrei să convingi pe cineva atunci astăzi este perioada ! A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, ieşirii cu prietenii la un suc, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri. Însă nu trebuie să uiţi că, Saturn, retrograd în Capricorn, indică şi că unele lucruri întârzie. De obicei cele pe care le aştepţi cu nerăbdare. SĂGETĂTOR Evită deciziile care duc la schimbări majore şi mai ales nu te repezi sa tragi concluzii. Unele lucruri sau evenimente pot întârzia astăzi din cauze obiective, nu este nimic personal! Uneori te inseli in privinta oamenilor, pentru ca iti faci pareri preconcepute. Evita dezamagirea fiind mai pragmatic in relaţiile cu colegii, dacă eşti la serviciu, sau cu anturajul dacă eşti în vacanţă. Atenţie la solicitarea nervoasă, la stres, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme extrem de violente! CAPRICORN Poţi să contezi pe relaţiile tale sociale, solide de prietenie. Primeşti un sfat, un ajutor preţios care te pune pe o pistă profitabilă. Să nu uiţi să te revanşezi cu eleganţă data viitoare! Neliniştea si nerăbdarea proprii naturii tale sunt pe cale sa-ti joace o festa. Trebuie sa ai răbdare si sa astepti, altfel strici totul! Aşa că lasă decizia pe mai târziu. Pe fondul unei configuraţii slabe şi cam confuze, voinţa si determinarea care te-au caracterizat în ultimul timp incep să se estompeze. Poate că nici nu trebuie să iei o hotărâre. Uneori lucrurile se rezolvă de la sine. VĂRSĂTOR Astăzi nu ezită să negociezi, să discuţi până la cele mai mici detalii, dacă este vorba despre interesele tale. Nu lăsa loc la interpretări şi nu te baza pe înţelegerea celor cu care discuţi! De azi începe o perioadă potrivită pentru promovarea intereselor personale şi avansare sociala. Luna în creștere este un generator de idei fanteziste şi trăznite, idei pe care, se pară că nu te gândeşti mult ca să le pui în practică. Un procent dintre nativi pot să aibă astăzi o surpriză plăcută: şefii sau patronii te pot aprecia în mod deosebit, pentru o periodă de realizări şi acumulări, sau poţi fi foarte popular în anturaj, dacă eşti în vacanţă. PEŞTI Exprimă-te liber, fă-ţi simţită prezenţa, prin vorbe şi atitudine, fie că eşti la serviciu sau în vacanţă. Circumstanţele sunt de partea ta şi poţi să-ţi arăţi bunele intenţii şi simpatia! Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi apă. Astăzi rezolvi cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva mai multe decât o atitudine încruntată, agresiva şi neplăcută!