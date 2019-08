Relația ta nu funcționează? Iată zodiile care au tendința de a avea relații toxice

10:50

Interpreta Diana Grigor se pregăteşte să vină cu noi lansări, informează SHOK.md. „Cel mai probabil – în toamnă. Am o piesă pe care am pus ochul şi aşteaptă. Am primit una lirică şi mă gândeam s-o fac pe aia, după – am primit una mai veselă şi îmi stă inima mai mult la cea veselă, […]