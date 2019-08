Coreea de Nord a lansat alte două rachete balistice

20:40

Printre reproșurile aduse noii guvernări de la Chișinău chiar de către simpatizanții Blocului ACUM se numără lipsa de transparență, dacă nu chiar de logică, a unor numiri în posturi cheie ale statului. Din aceeași cauză, guvernarea are deja un rebel consacrat în propriile rânduri – pe deputatul Octavian Țîcu. Exasperat mai ales de numirea unui apropiat al lui Igor Dodon la șefia Centrului Național Anticorupție, Țîcu a spus în mod memorabil că parcă era mai ușor să umble cu capul spart pe vremea când era boxer decât acum, când este implicat în politică. Europa Liberă: Așteptările alegătorilor sunt mari de la actuala guvernare – în primul rând, să se vadă adevărata curățenie care se face în sistem, că în justiție sunt aduse persoane integre, oneste care ar putea să schimbe situația, că se vor găsi, se vor identifica posibilități pentru a majora pensiile, salariile, că poate fi menținut pe cât timp acest parteneriat între Blocul ACUM și PSRM... Dvs. ce ziceți, au pășit cu dreptul cei de la guvernare, vă reușește să îndreptățiți aceste așteptări care vin din partea cetățenilor?Octavian Țîcu: „Și da, și nu. În cazul „nu”-ului, cred că problema este într-o lipsă de comunicare eficientă între bloc și alegătorii săi, în primul rând, și între bloc și restul societății, pentru că sunt lucruri care ar fi trebuit nuanțate de la început și, dacă le explicam adecvat, am fi avut altă înțelegere, în primul rând din partea alegătorilor noștri, care sunt cei mai nemulțumiți și cei mai nerăbdători.”Europa Liberă: Dar cum ar fi trebuit să le explicați?Octavian Țîcu: „Ar fi trebuit să se spună din start că nu este o guvernare plenară, nu este un act de guvernare printr-o coaliție, ci este o înțelegere temporară pentru dezoligarhizarea statului, pentru eliberarea statului din captivitatea instituțiilor, înlăturarea principalilor oameni care au fost incluși în declarația privind statul capturat. Ar fi însemnat să le spunem că, după îndeplinirea tuturor acestor criterii, Republica Moldova are nevoie de alte alegeri și de un alt Parlament, de alegeri corecte prin instituțiile care deja sunt eliberate din captivitate, pentru că la ora actuală felul cum au avut loc alegerile și repartizarea nu reflectă, de fapt, profilul partidelor politice ale acestei coaliții. Republica Moldova este un stat european cu vocație pro-europeană și integrarea europeană este axul formativ al politicii noastre externe și al orientării, dar la ora actuală electoratul pro-european este divizat între Blocul ACUM și cei care au votat pentru Partidul Democrat. Dacă calculăm această majoritate altfel, o să vedem că lucrurile și evoluția politicii ar fi trebuit să fie altele.”Europa Liberă: Adică, dacă ar fi fost o coaliție între Blocul ACUM și PD majoritatea aceasta ar fi exprimat mai corect segmentul pro-european?Octavian Țîcu: „Nu, eu vorbesc în termenii alegătorului, nu în termenii votului final al partidelor. Eu vorbesc prin prisma unui calcul al alegătorului pro-european, care vrea o schimbare autentică. La ora actuală, noi avem o înțelegere între două formațiuni politice care în campania electorală au fost diametral opuse în viziunile pe care le-au avut. Scopul lor imediat și de scurtă durată a fost să înlăture regimul lui Plahotniuc și să organizeze pentru cetățenii acestei țări niște alegeri corecte, care să reprezinte corect în Parlament partidele politice.”Europa Liberă: Deci lăsați să se înțeleagă că o schimbare autentică cu PSRM ar fi mai dificilă?Octavian Țîcu: „Ar fi mai dificilă, pentru că, de fapt, noi am intrat într-un joc foarte periculos în care au loc partajări de funcții, ministere, concursuri, comisii parlamentare, acum, mai recent – ambasadori la paritate cu Partidul Socialiștilor.”Europa Liberă: 50 la 50?Octavian Țîcu: „Este o formă foarte voalată de război hibrid în care se încearcă amestecul între dreapta și stânga din dorința de a crea o formă hibridă de guvernare care nu știu la ce poate duce, dar riscurile sunt foarte mari pentru noi toți și noi le-am văzut, pentru că Partidul Socialiștilor are foarte multe schelete în dulapuri, așa să zicem, unul din cele mai mari fiind chiar Igor Dodon. Și acest lucru creează foarte multe impedimente pentru noi în dorința de a fi sinceri și în dorința de a curăța statul și a-l dezoligarhiza.”Europa Liberă: Dar Dvs. astăzi totuși faceți o separare între felul cum se negociază cu colegii Dvs. deputați socialiști din fracțiunea PSRM și atunci când se implică și șeful statului, Igor Dodon?Octavian Țîcu: „Evident că au fost și conflicte de acest gen, de asta s-au și creat grupurile de lucru prin cooptarea anumitor deputați, pentru că la un moment dat se crea impresia că liderii sunt cei care negociază la o anumită oră, într-o anumită zi și cer deputaților sau Parlamentului să adopte aceste decizii. Dar sunt două, de fapt, mari probleme ale blocului - prima problemă a blocului este faptul că s-a divizat în aceste doua fracțiuni, în aceste două partide politice, care au devenit poli de putere chiar în interiorul blocului. Pe rivalitatea dintre PAS și DA, Partidul Socialiștilor și Igor Dodon construiesc foarte multe strategii. Și acest lucru este evident în felul în care are loc poziționarea unui funcționar sau unui concurs față de celălalt și, în afară de asta, fiecare din cele două componente politizează ministerele și instituțiile pe care le posedă. La un moment dat, spre exemplu, am avut senzația că Maia Sandu și PAS-ul și-au privatizat Guvernul și au această senzație că Guvernul ar fi o emanație a Partidului Acțiune și Solidaritate; la rândul lui, Andrei Năstase acționează consecvent. De foarte multe ori am avut numiri în interior care nici măcar nu au fost discutate în fracțiuni sau în bloc, foarte multe întruniri pe care le-am avut ca un bloc au încetat a mai fi, consiliul blocului a încetat să mai existe, nu au existat negocieri sau măcar informări ale deputaților în cadrul fracțiunilor și am avut chiar situații de numiri despre care noi am auzit din presă, spre exemplu, chiar noi, deputații...”Europa Liberă: Care au fost aceste numiri?Octavian Țîcu: „Spre exemplu, numirea ministrei de Justiție, pe care eu am aflat-o din presă, sau votul lui Andrei Năstase la APCE nu a fost discutat în fracțiune, nici măcar în bloc, sau numirea secretarului Guvernului, care de asemenea n-a fost cunoscută. Deci sunt lucruri care au încălcat spiritul blocului, nu există o transparență a deciziilor și lucrul acesta a generat foarte multe frustrări în interiorul blocului.”Europa Liberă: Dar atunci când Dvs. ați decis să votați altfel decât au votat colegii din bloc, v-ați consultat cu deputații din Blocul ACUM?Octavian Țîcu: „Din start, blocul a fost o construcție care a avut trei componente importante. Deci există două componente politice și a existat un segment al oamenilor care au fost în afara acestor două partide politice și lucrul acesta a fost cunoscut din start. Acei șapte deputați care nu sunt afiliați politic în mod diferit au judecat poziționarea în interiorul blocului – unii dintre ei, fiind foarte vocali și contestatari chiar ai deciziilor blocului, unii dintre ei s-au conformat, deci s-au pliat pe așteptările partidelor, unii sunt vocali în interior, pentru că există și o polemică în interior în care se contestă anumite decizii. Prin urmare, o astfel de abordare care a supărat atât Partidul Socialiștilor, cât și liderii blocului este înțeleasă prin prisma faptului că lucrurile de la început au stat așa.”Europa Liberă: Să vorbim un pic despre transparența acestor concursuri, puține, deocamdată, care au fost, dar destul de grăitoare, ca să se tragă câteva concluzii. Pe de o parte, tot de la colegi ai Dvs. deputați aud că foarte puțină lume de calitate bună este dornică să vină să participe la un concurs, să-și asume responsabilitate în actul guvernării. Nu cunosc motivele din care prea puțini oameni ar vrea să facă parte din această nouă garnitură guvernamentală care ar trebui să scoată țara din mizerie, corupție, sărăcie, iar pe de altă parte, cei care participă și aceia sunt contestați că unii dintre ei ar fi exponenții fostei guvernări. Și atunci, întrebarea e dacă cu acești oameni se poate face adevărata schimbare. Dvs. nu ați votat nici pentru noul șef de la CNA, nici pentru procurorul general interimar. Ați avut păreri separate, deși Igor Dodon se întreba câți deputați mai are coaliția de guvernare după ce mai mulți parlamentari de la Blocul ACUM, printre care inclusiv Dvs. ați votat împotriva acestor candidaturi. Aveți răspuns?Octavian Țîcu: „În primul rând, Igor Dodon trebuie să înțeleagă că el nu este Putin și Republica Moldova nu-i Rusia. Dincolo de faptul că am votat împotriva acestor concursuri și acestor candidați, eu nu am semnat acordul în general...”Europa Liberă: Acordul de înțelegere dintre Blocul ACUM și PSRM?Octavian Țîcu: „Da, acordul de înțelegere dintre Blocul ACUM și PSRM. Am fost unicul deputat care n-a semnat. În plus, au fost patru oameni care n-au votat candidatura Zinaidei Greceanîi. Dar despre asta putem să vorbim, de unde a venit această reticență, fiindcă ea nu-i legată doar de Zinaida Greceanîi; este legată în general de contextul în care s-a încropit această coaliție după negocierile cu Kozak sau după discuțiile cu Kozak.”Europa Liberă: Păi, dar discuțiile au avut loc între trei mari puteri?Octavian Țîcu: „Între trei mari puteri din care una putea fi evitată și noi am discutat în bloc acest lucru. Această decizie s-a luat în bloc prin vot și la acest vot patru oameni au fost categoric împotriva întâlnirii cu Kozak, 12 oameni au votat pentru a merge eșalonul doi și opt oameni au votat să se meargă in corpore. Și această decizie a fost schimbată...”Europa Liberă: Din mers?Octavian Țîcu: „...fără ca restul oamenilor să cunoască. Și atunci sigur că au apărut foarte multe întrebări, ce facem... Părerea mea este că această întâlnire cu Kozak era inutilă pentru noi. Ea ne-a expus și a întărit ideea că Moscova ar fi influențat, ceea ce nu este adevărat până la capăt. Este o convergență, se zice, a anumitor interese din dorința de a-l debarca pe Plahotniuc, dar socialiștii oricum ar fi venit la negocieri. Acest lucru însă a slăbit foarte mult detenta noastră ca o forță majoră în contextul acestei...”Europa Liberă: Și atunci, răspunsul la întrebarea dlui Dodon: câți deputați are acest parteneriat PSRM-ACUM? Ce răspuns îi oferiți?Octavian Țîcu: „Tot mai puțini, tot mai puțini. Lucrurile sunt complicate în interiorul blocului, pentru că socialiștii vorbesc deja de un acord de lungă durată, ceea ce nu cred că va fi susținut de foarte mulți deputați. Este nocivă continuarea acestei alianțe sub orice formă, pentru că acest amestec va duce, în cele din urmă, la aceea că, înțelegeți, ca profil modul de acțiune al Blocului ACUM și al socialiștilor este diferit. Socialiștii vin cu o experiență deja testată în relațiile pe care le-au avut cu PD-ul de complicitate la regimul oligarhic, ei negociază cu oamenii Partidul Democrat foarte deschis, ca în târg. Noi nu putem așa, deci noi suntem de altă factură. Și atunci acești oameni desigur că vin în câmpul socialiștilor. Asta s-a întâmplat și la aceste concursuri.”Europa Liberă: Și Dvs. vreți mai degrabă să se desfacă acest parteneriat, înțelegerea dintre cele două entități?Octavian Țâcu: „Acest parteneriat trebuie dus la finalitate prin felul în care a fost conceput, după care trebuie să avem alegeri libere și toți concurenții trebuie să meargă într-un Parlament care să fie în baza principiului reprezentativității și al votului proporțional. Asta este viziunea…”Europa Liberă: O să revenim la alegerile locale, la alegerile parlamentare anticipate, dacă se va ajunge sau ar putea să existe premise să se ajungă la un scrutin parlamentar anticipat. În câteva cuvinte și o concluzie despre aceste concursuri, dle Octavian Țâcu.Octavian Țâcu: „Marea problemă este în faptul că, aparent, socialiștii au creat o impresie de cedare față de Blocul ACUM. Uitați-vă, din 11 comisii parlamentare, cinci sunt ale Blocului ACUM, ceea ce proporțional nu constituie reprezentativitatea în Parlament, sunt două ale PAS-ului și trei ale DA-ului.”Europa Liberă: Ei vă mai reproșează că aveți doar 26 de mandate și că numărul mandatelor din PSRM este mai mare.Octavian Țâcu: „Sigur, dar problema este că tocmai în comisia juridică care a luat deciziile centrale pe aceste concursuri, din Partidul Socialiștilor sunt patru, sunt patru membri care au înclinat decisiv balanța în favoarea oamenilor care lor le convin. Deci a oamenilor care au făcut prozelitism politic în favoarea Partidului Democrat și care s-au regăsit în toate actele de guvernare.”Europa Liberă: Și credeți că nu meritau aceste figuri să ajungă în fruntea acestor instituții?Octavian Țîcu: „Sigur. Uitați-vă la Grosu și la Eșanu, care se regăsesc în toate guvernările. A avut nevoie Voronin de serviciile lor, deci Grosu și Eșanu, a avut nevoie Filat, au avut nevoie Plahotniuc, Gaburici... Deci sunt oameni care, din punctul meu de vedere, asta a fost problema, la Guvern s-au creat anumite criterii de…”Europa Liberă: Dar apropo despre aceste două candidaturi, care urmează să fie votate în Parlament și nu se știe care va fi rezultatul votului, vicepreședintele Parlamentului, dl Slusari, aici, în studioul Europei Libere, a declarat că dacă până acum, până la închiderea sesiunii de primăvară-vară nu s-a votat pentru aceste două candidaturi - Eșanu și Grosu -, cel mai probabil că se va reveni la alți candidați.Octavian Țîcu: „Sigur. Și asta este părerea majorității în interiorul blocului. Sigur că au fost și sunt și alte păreri, dar din start s-a făcut o greșeală în privința criteriilor de admitere. Guvernul a avut anumite criterii de admitere, anumite criterii de integritate, pentru că acest cuvânt într-o asemenea măsură a fost pervertit atât de bloc, cât și de restul, încât integritate devine ca și renumita frază a lui Marian Lupu cu...”Europa Liberă: Principii și valori.Octavian Țîcu: „Da, principii și valori. Deci, Guvernul a exclus anumiți candidați. La CSM nu s-au respectat aceste criterii de integritate, la Parlament ele de asemenea nu au fost respectate, dar problema a degenerat și în faptul că chiar în interiorul ministerelor au fost acceptați oameni care au făcut campanie electorală și au fost oameni apropiați Partidului Democrat. Și mă refer la aceste două numiri pe care eu le cunosc și sunt contestatar. Este vorba de Dorin Purice la Interne și de Elena Belei la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Deci, aici este o chestiune în care, aparent, am convenit asupra unor lucruri în privința cooptării anumitor oameni care au fost în vechiul regim și a dublelor standarde care există în raport cu unii sau alți oameni.”Europa Liberă: Deci la reluarea activității în cadrul Legislativului, ar putea să se producă fisuri în cadrul acestui parteneriat PSRM-ACUM? Octavian Țîcu: „Eu cred că la momentul actual există o perioadă în care fiecare își va trage concluziile. Pe moment nu există premise, cel puțin, până la alegerile locale. Alegerile locale vor fi, apropo, o foaie de turnesol, pentru că noi atunci vom înțelege…”Europa Liberă: Testul de rezistență pentru acest parteneriat?Octavian Țîcu: „…care este prețul, care a fost sau este prețul plătit pentru acest concubinaj cu Partidul Socialiștilor și în funcție de alegerile locale vom vedea care sunt… Sigur, celor din Partidul Socialiștilor le convine acest pact de neagresiune, pentru că ei sunt vulnerabili în raport cu Blocul ACUM. Deci, ei au fost în multiple scheme și acțiuni pe care le-au avut anterior, pentru că deja sunt versați, iar cel mai toxic din acest punct de vedere, inclusiv pentru Partidul Socialiștilor este Igor Dodon, pentru că Plahotniuc ne-a lăsat o moștenire foarte bogată în privința lui Igor Dodon și cu înregistrările care dovedesc clar complicitatea lui în mai multe acțiuni antistatale legate de Federația Rusă și Republica Moldova. Prin urmare, va fi un test de rezistență pentru acest acord, dar dincolo de asta aprofundarea acestei colaborări va fi extrem de nocivă pentru noi, în primul rând, pentru Blocul ACUM.”Europa Liberă: Ar exista suficiente semnale că Igor Dodon și-ar dori să preia ceea ce a fost pe timpul guvernării democrate?Octavian Țîcu: „Igor Dodon mai degrabă își securizează propriul său perimetru de securitate, pornind de la premisa că este vulnerabil, îndeplinește și anumite instrucțiuni care există de la Moscova și lucrul acesta să ne fie foarte clar.”Europa Liberă: Dar care ar fi aceste instrucțiuni?Octavian Țîcu: „Dar dincolo… Moscova a avut întotdeauna interese în Republica Moldova și noi am avut patru categorii de oameni politici care…”Europa Liberă: Și Moscova va cere un preț pentru faptul că a ajutat să fie acest transfer de putere de la PD la actuala guvernare?Octavian Țîcu: „Moscova va dori să aibă o putere politică, care este un actor major în Republica Moldova pentru a-și conserva propriile interese. Este un mod de acțiune pe care îl au și marile puteri - Statele Unite și Uniunea Europeană. Este o situație în care noi nu vorbim de un stat independent. Republica Moldova nu este un stat independent, Republica Moldova are o suveranitate limitată. Dacă ambasadorul Statelor Unite intră la cel mai puternic om din Republica Moldova și-i spune în 15 minute câteva lucruri și el pleacă, cedând toată puterea, sau dacă 35 de deputați socialiști sunt ridicați și duși în Parlamentul, în Duma Federației Ruse, sau dacă președintele unei țări de 22 de ori merge la Moscova pentru nu știu ce negocieri – este clar despre ce fel de independență vorbim. Este vorba de o reprezentativitate a anumitor partide politice în acest joc pe care marile puteri îl desfășoară pe tabla de șah a politicului.”Continuarea interviului va fi publicată în timpul cel mai apropiat.