(video) „Fără note, teste și discipline obligatorii”. 7 principii de educație aplicate în Școala viitorului a lui Elon Musk

Denumite după constelaţia din care par că vin, Perseidele reprezintă unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an. Perseidele sunt cunoscute şi pentru că pot fi observate în perioada concediilor şi a vacanţelor, perioada din an când oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, noaptea. Articolul „Pune-ți o dorință”. Când vei putea urmări peste 100 de „stele căzătoare” pe oră apare prima dată în #diez.