Cel mai periculos atac pe care hackerii îl folosesc împotriva ta

Se pare că Mark Zuckerberg este decis ca toată lumea să știe că cele două aplicații sunt deținute de Facebook, motiv pentru care noile nume vor reflecta acest lucru. Potrivit The Information, noile denumiri vor fi „Instagram from Facebook” și „WhatsApp from Facebook”, în urma unui efort de a face foarte evident faptul că ele sunt deținute de titanul social media. „Vrem să fim clari în privința produselor și serviciilor care sunt parte din Facebook”, a spus Bertie Thomson, purtătoare de cuvânt a...