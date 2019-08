Sărbătoare dublă, la mănăstirea Zăbriceni din raionul Edineţ. Pe lângă hram, lăcaşul marchează şi cea de-a 20-a aniversare de la înfiinţare

20:30

Un adevărat regat al roşiilor se regăseşte în satul Cigârşeni, raionul Ialoveni. Într-o grădină experimentală, sub cerul liber, cresc circa 130 de feluri de tomate. Toate sunt îngrijite regeşte de către Mariana Şeremet, care are un singur scop: să testeze soiurile noi şi să vadă cum se adaptează acestea la noi în țară.