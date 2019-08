Avertisment pentru cei care vor să se odihnească în Grecia: Risc major de contaminare cu un virus periculos

15:00

La plecarea spre Canada, Simona Halep a vorbit pentru prima dată despre relația pe care o are Toni Iuruc. "Este un lucru normal la vârsta aceasta și consider că presa ar trebui să fie mai discretă din punctul acesta de vedere. Am și eu nevoie de intimitate. Este un lucru normal și, așa cum toată lumea are parte de o relație, așa am și eu", a spus Simona Halep, la plecarea spre Canada, acolo unde va participa la Rogers Cup, citată de digisport.ro....