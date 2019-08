Cetăţenia Republicii Moldova devine tot mai atractivă pentru locuitorii din stânga Nistrului

20:00

Selectată pentru implementarea proiectului „Dezvoltare industrială sustenabilă în contextul integrării europene” – „Sustainable Industrial Development in the context of European integration” în cadrul programului Jean Monnet promovat de EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, echipa de autori din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business a UTM dezvăluie care sunt obiectivele, pașii de urmat și importanța acestui proiect, care, în premieră, implică Universitatea Tehnică a Moldovei în realizarea unui proiect Erasmus+ pentru Acțiunile Jean Monnet. Articolul Obiectivele proiectului FIEB selectat pentru apelul Acțiunile Jean Monnet apare prima dată în #diez.