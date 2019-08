Case și beciuri inundate. Ploile abundente de ieri au făcut prăpăd în mai multe localități din țară

10:30

Washingtonul se va opune oricărei asistenţe acordate Moscovei „din partea instituţiilor financiare internaţionale” şi va limita accesul băncilor americane la piaţa datoriei suverane a Rusiei, potrivit comunicatului semnat de purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american Morgan Ortagus. Statele Unite vor limita, de asemenea, exporturile în Rusia de produse şi tehnologii americane „de importanţă strategică pentru programul de arme chimice şi biologice” al acestei ţări. La fel ca în cazul primei runde de sancţiuni, aceste măsuri, luate în virtutea unei legi americane din 1991 privind eliminarea armelor chimice şi biologice (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991, CBW Act), vor intra în vigoare după o perioadă de notificare a Congresului de 15 zile şi vor rămâne în vigoare pentru cel puţin 12 luni. Potrivit AFP, citat de Agerpres, legea prevede că sancţiunile pot fi ridicate numai dacă Rusia demonstrează că „nu va mai folosi arme chimice în viitor”, în baza controlului inspectorilor internaţionali, şi dacă acordă compensaţii victimelor atacului cu Noviciok. Aceasta este a doua serie de sancţiuni americane în acest caz. În august 2018, Washingtonul a impus o primă rundă de represalii economice la adresa Moscovei, vizând exportul anumitor produse tehnologice şi vânzarea de arme către Rusia. Şi Casa Albă a anunţat vineri că preşedintele Donald Trump a semnat un ordin executiv conform căruia Statele Unite vor bloca împrumuturile instituţiilor financiare internaţionale, cum ar fi Banca Mondială, către ţări sancţionate de Washington pentru utilizarea armelor chimice sau nucleare, între care şi Rusia. Moscova a reacţionat arătând că măsura va deteriora şi mai mult relaţiile bilaterale deja tensionate. „Cred că asta are legătură în primul rând cu politica internă din SUA”, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov pentru canalul de televiziune RT. Măsurile americane de vineri au fost anunţate cu numai câteva ore înainte de expirarea tratatului de interzicere a armelor atomice cu rază medie de acţiune (INF), din care s-au retras atât SUA, cât şi Rusia. Pe 4 martie 2018, fostul agent dublu rus şi fiica sa Iulia au fost găsiţi inconştienţi într-un centru comercial din Salisbury (sudul Angliei) şi internaţi în stare gravă. Londra a acuzat Moscova că a fost în spatele acestei intoxicaţii cu Noviciok, un puternic agent neurotoxic de concepţie sovietică, sub formă de represalii pentru colaborarea sa cu serviciile de informaţii britanice. Un mandat de arestare a fost emis împotriva a doi ruşi suspectaţi de săvârşirea atacului şi descrişi ca având legătură cu serviciul de informaţii al armatei ruse (GRU). Rusia a negat întotdeauna că s-a aflat la originea otrăvirii fostului său spion. Acest caz a provocat o criză diplomatică majoră, ce a dus la expulzarea a peste 300 de diplomaţi ruşi şi occidentali. Serghei Skripal, fost ofiţer GRU, a fost condamnat în 2006 pentru „înaltă trădare” înainte de a beneficia de un schimb de spioni între Moscova, Londra şi Washington. Serghei Skripal şi fiica sa au ieşit din spital în lunile următoare şi trăiesc acum ascunşi. Intoxicaţia lor a făcut o victimă colaterală, o femeie care a murit după ce s-a stropit cu ceea ce ea credea că este un parfum, aflat într-un flacon găsit de partenerul ei.