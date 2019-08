Ce arată noile cercetări despre jocurile la telefonul mobil

00:30

Inteligența artificială poate detecta cînd un rinichi al unui pacient este pe cale de a ceda și astfel doctorii ar putea salva mii de vieți în fiecare an. Acest model de machine learning dezvoltat de DeepMind Health, o divizie a Google, și de US Department of Veterans Affairs, agenție federală ce oferă servicii medicale veteranilor din SUA, poate prezice cu două zile înainte ca rinichiul unui paci