Radu Albot s-a calificat in semifinalele turneului ATP din Mexic. El s-a impus in sferturi cu un dublu 6 la 3 in fata adversarului din Australia

Radu Albot s-a calificat in semifinalele turneului ATP din Mexic. El s-a impus in sferturi cu un dublu 6 la 3 in fata adversarului din Australia

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md