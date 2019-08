Alunecări de teren în Nepal. Sunt 2 morți și 5 răniți

16:20

Acum câteva săptămâni am primit din nou semnale (deja a treia oară în anul curent) despre lipsa sau insuficiența de ecusoane care confirmă trecerea cu brio a reviziei tehnice şi mai nou sub formă circulară se lipesc pe plăcuţele cu numere de înmatriculare.Am încercat din nou să clarificăm lucrurile şi în căutarea unei reacţii de la autorităţi, luată în considerare doar dacă solicitarea este expediată sub formă scrisă, iată că am primit un răspuns după câteva săptămâni de aşteptare.