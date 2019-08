2 august 1940 - Stalin creează Republica Sovietică Socialistă Moldovenească

13:50

În primul rând, atunci când plecasem din PLDM, pentru a încerca să fac un partid nou cu colegii cu care aveam aceleași viziuni și aceeași dorință de a moderniza țara, am subestimat foarte mult faptul că mă pornesc într-o junglă politică fără reguli, extrem de cinică, în care nu prea ai șanse de succes fără bani, fără resurse mediatice, fără a avea la dispoziție televiziuni, jurnaliști, analiști de buzunar care să-ți facă sondaje. Și iată din cauza că am subestimat atât de mult acest lucru, dintr-un politician respectat, reprezentant a ceea ce însemna mișcarea pro-europeană, urmare unor tehnologii bolșevice, campanii sistemice de denigrare, am ajuns să fiu un om care „a contribuit la furtul miliardului" ș.a.m.d.