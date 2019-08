I se facea rau de fiecare data cand sotul ii pregatea cafeaua. Socul trait de femeie

12:00

Alexandru Slusari sustine ca ar fi intrat in posesia mai multor documente suspecte privind tranzactiile suspecte in care a fost implicat Vlad Plahotniuc. Acesta a solicitat Procuraturii, FISC si CNA intentarea procesului penal: „Tranzactia intre Plahotniuc si Platon in decembrie 2011” - DOC