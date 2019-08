Rapperul Marcus Gray a acuzat-o pe Katy Perry de plagiat și a primit despăgubiri de 2,7 milioane de dolari

08:30

1. Chişinău, sectorul Botanica: bd. Dacia 65, 65/1, 65/3, 65/4, 65/5, 65/19, 65/21, 67/1, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 71/6, 71/8, 71A, 73/3, 75/2, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric bd. Dacia 57, Valea Crucii 999, Grădina Botanica 22, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 2. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Calea Ieșilor 51/2, 55, 55/2, 61/1, Călărași 78, Drumul Crucii 123, 123A, Țărînii 107, 107/2, 128A, 99, 95, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Nicolae Costin 48/2, 48/4, 48/8, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4,61/5, 63/1, 63/2, 63/3, 9002, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Gh. Tofan 4, 6, 6A, Lipcani 8, Paris 32/2, 34, 34/2, 34/3, 39/1, Sucevița 31, 34, 41, 43, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00(4ore) pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str. V. Lupu 46A-Z, 46/4, 85, 87, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 3. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Truşeni: s. Trușeni: str. 27 August 9999, P. Chicera 2/1, 4, 18, 19, Trușeni 27, 999, 8126, 9004, 9007, 9008, 9012, 9999, or. Vatra: str. Alexandru cel Bun 9999, Ștefan Vodă 53, 69, 143, 143K, Vatra 999 parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 4. Chişinău, sectorul Centru: șos. Hînceşti 44, str. Mitropolit Gurie Grosu 16, Valea Dicescu 53-91, 64-144, în intervalul de timp între 09:15 - 18:04 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Armenească 28/1, București 35, 37, 39, 42, 42A, 42/1, 44, 46, V. Alecsandri 56, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice 5. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: or. Codru: str. Livădarilor, Otradnii 2 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Schinoasa-Deal 1 str-la, Schinoasa-Deal 2 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene or. Codru: str. Costiujeni 5, Grenoble 9999 parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 6. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Grătieşti: s. Grătiești: str. Alexandru Plămădeală, Constantin Stere, Gribov, Ioan Vodă, Mioriţa, Veronica Micle, Vladimir Maiacovski, Vladimir Maiacovski str-la parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:10 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 7. Anenii Noi: s. Hîrbovăț parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Speia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Merenii Noi: str. Dimitrie Cantemir, Merenii Noi, Mihai Eminescu, Naturii, Păcii, Serghei Lazo, Şcolii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Chirca: str. Chirca, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Molodejnaea, Păcii parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cobusca Nouă parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Gura Bîcului: str. Dnestrovscaea, Gura Bîcului, Izvoare, Mihai Eminescu, Tineretului, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 8. Cahul: s. Slobozia Mare: str. Gheorghe Coşbuc, Independenţei, Livezilor, Plugarilor, Slobozia Mare, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Unirii parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Cantemir: s. Tartaul parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 12:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Baimaclia, s. Doina, s. Iasnaia Poleana parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 10. Comrat (UTA Găgăuzia): s. Cazaclia: str. Corciaghina str-la, Lev Tolstoi str-la, Vladimir Maiacovski str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cazaclia parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 16:30 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice 11. Călăraşi: s. Hoginești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Bravicea parțial, în intervalul de timp între 10:05 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Horodiște- parțial în intervalul de timp între 08:45 – 20:00, pentru conectarea noului consummator 12. Căuşeni: or. Căuşeni: str. Botnei str-lă, Ciocana, Ciocana Mică, Dragoş Vodă, Fîntînilor, Fîntînilor str-la, Ion Soltîs, Mihail Frunze, Mihail Lermontov, Mihail Lomonosov, Miron Costin, Mitropolit Dosoftei, Pădurii, Pădurilor, Petru Rareş, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt 10s-a, Ştefan cel Mare şi Sfînt 5s-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt 6s-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt 7s-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt 8s-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt 9s-la, Toma Miron parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Fîrlădeni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ucrainca parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Grădiniţa: str. 1 Mai, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Mira, Molodejnaea, Pobedî, Gradinita, Serghei Lazo, Sovetscaea, s. Leuntea: str. Alexandr Puşkin, Chirov, Cicalova, Gheorghi Jucov, Gherman Titov, Lenin, Matrosov, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Leuntea parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Slobozia: str. Colhoznaea, Rudco, Slobozia parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Tocuz parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Grădiniţa: str. 1 Mai, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Mira, Molodejnaea, Pobedî, Gradinita, Serghei Lazo, Sovetscaea, s. Leuntea: str. Alexandr Puşkin, Chirov, Cicalova, Gheorghi Jucov, Gherman Titov, Lenin, Matrosov, Maxim Gorki, Mihail Frunze, parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 13. Cimişlia: s. Troițcoe parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s.Troițcoe: str.Octeabriscaea, Sovetscaea, Troiţcoie parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 14. Criuleni: s. Boşcana, s. Chetroasa, s. Ciopleni, s. Hruşova, s. Mărdăreuca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 15. Hînceşti: or. Hîncești: str. Cireșilor, Romanițelor- parțial în intervalul de timp între 09:30– 13:00, pentru conectarea noului consummator or. Hîncești: str. Alexandru Marinescu, Mihalcea Hîncu, Mihalcea Hîncu, Miron Costin , Mitropolit Varlaam, Moraru M., Piotr Ceaikovski parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor or. Hîncești: str. Alexandru cel Bun, Cogîlnic, Floare, Gradinilor, Ion Creangă, Ion Creangă, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sofia parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Voinescu parțial, în intervalul de timp între 08:15 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Nemțeni parțial, în intervalul de timp între 08:15 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Mingir parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 16. Ialoveni: or. Ialoveni: str. 27 August, 27 August str-la, Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexandru Donici , Alexandru Hîjdeu, Arborilor, Arţarilor, Aurel David, Basarabia, Bucuriei, Carpaţilor, Căpriana, Cetatea Albă, Chersăcelului, Chilia, Codru, Constantin Stamati, Crîngului, Daniil Sihastru, Decebal, Doina, Dumbrava Roşie, Entuziaştilor, Florilor, Frasinilor, Fructelor, Gheorghe Asachi, Grădinilor, Grădinilor str-la, Hotinului, Hotinului str-la, Ialoveni, Ialoveni str-la, Ismail, Izvoarelor, Libertăţii, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Miron Costin, Mitropolit Petru Movilă, Mugurel, Mugurel str-la, Nistru, Petru Rareş, Petru Zadnipru , Sfînta Vineri, Spartac, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefănucă Petru, Tricolorului, Tudor Vladimirescu, Valea Crucii, Valea Trandafirilor, Veniamin Zarzăr, Voluntarilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice s. Bardar parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Văsieni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Gangura parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Ulmu - parțial în intervalul de timp între 13:00 –15:00, pentru conectarea noului consummator 17. Nisporeni: s. Bălănești parțial, în intervalul de timp între 10:45 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Milești parțial, în intervalul de timp între 10:45 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 18. Orhei: or. Orhei: str. 31 August 1989 1 str-la, Grigore Ureche, Haiducul Tobultoc, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Mihai Viteazul, Victoria, 31 August 1989 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Neculaieuca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 19. Străşeni: s. Țigănești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Lozova: str. Acad.I.Grosul, Biruinţa, Dumbrăviţa, Grigore Vieru, Mihai Eminescu, Oanţa, Prieteniei, s.Lozovo, Vasile Alecsandri, Vasile Alecsandri , Zubova parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 20. Ştefan Vodă: s. Slobozia: str. Colhoznaea, Rudco, Slobozia parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Căplani: str. Mihail Frunze, Svoboda, Tcacenco parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Palanca: str. 31 August 1989, 50 Let Sov.Moldavii, Academicianul Ghidirim, Cetatea Albă, Doina, Florilor, Fraţii Dumitraşco, Livezilor, Livezilor , Mihai Eminescu, Nistreană, Palanca, Păcii, Severnaea, Suvorovo, Ştefan Vodă, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Feștelița: str. Alexandr Puşkin, Ciapaeva, Dostoevscogo, Lenin, Festelita, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 11:45 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Antonești : str. Filip Coreţchi, Independenţei, Antonesti parțial, în intervalul de timp între 12:35 - 15:15 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Palanca: str. 50 Let Sov.Moldavii, Academicianul Ghidirim, Cetatea Albă, Fraţii Dumitraşco, Livezilor, Livezilor , Palanca, Suvorovo, Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 15:45 - 17:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 21. Taraclia: s. Tvardița: str. Nikolai Vatutin, Sadovaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Roșița parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sofievca: str. Calinin, Karl Marx, Molodejnaia, Sofievca, Timoșenco parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.