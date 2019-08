Cum te autosabotezi, în funcție de zodie

10:10

Interpreta Nicoleta Sava-Hanganu, după sarcină, a revenit la kilogramele sale, chiar dacă a spus că mai are puţin, informează SHOK.md. „Aşa este, cam sunt aproape de kilogramele pe care le-am avut până la sarcină. Destul de uşor am ajuns, am mai făcut câte o zi de zer, doar pe zer de câteva ori de când […]