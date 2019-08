Mâine, Renato Usatîi va fi audiat la CNA. „Probabil ei vor să afle de unde am luat raportul Kroll”

11:15

Starul irlandez Ronan Keating va urca pe scena Cerbului de Aur din data de 24 august. Artistul va susţine un recital în Piaţa Sfatului, interpretând piesele „When You Say Nothing at All" şi „If Tomorrow Never Comes".