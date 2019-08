Austria va oferi suport financiar pentru renovarea Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău

14:50

De curând am avut oportunitatea să vă anunţăm despre primul Ferrari 812 Superfast înregistrat în Moldova şi am rămas impresionaţi de interesul sporit de care voi, cititorii noştri, aţi dat dovadă. Ce credeţi că am făcut drept reacţie? Corect, am găsit maşina şi am realizat un reportaj video cu aceasta!