Maia Sandu cere implicare pentru eliminarea monopolului la exportul de nuci

Dacă negocierile ajung la bun sfârşit, De Niro se va alătura distribuţiei acestui film din care mai face parte Leonardo DiCaprio, un alt actor fetiş al lui Scorsese. Acţiunea filmului ''Killers of the Flower Moon'' se desfăşoară în Oklahoma în anii 1920 şi îi are în centru pe membrii tribului Osage Nation, imediat după descoperirea puţurilor petroliere pe teritoriile lor. Membrii tribului au fost ucişi unul după altul, iar recent creatul FBI şi-a asumat investigaţia cazului fără să se aştepte la amploarea conspiraţiei pe care o va descoperi. Filmul este bazat pe cartea cu acelaşi titlu scrisă de David Grann. Scorsese şi De Niro formează una dintre perechile cele mai emblematice ale cinematografiei, având în vedere că au colaborat cu succes la filme ca ''Mean Streets'' (1973), ''Taxi Driver'' (1976), ''Raging Bull'' (1980), ''Goodfellas'' (1990) sau ''Casino'' (1995). De Niro şi Al Pacino sunt protagoniştii lui ''The Irishman'', un film cu mafioţi pe care Scorsese îl va prezenta anul acesta pe Netflix şi în care joacă de asemenea Joe Pesci şi Harvey Keitel. La rândul său, DiCaprio şi Scorsese au colaborat la filme ca ''Gangs of New York'' (2002), ''The Departed'' (2006) sau ''The Wolf of Wall Street'' (2013). În ''Killers of the Flower Moon'' nu va fi prima oară când De Niro şi DiCaprio joacă împreună, având în vedere că reputaţii actori au mai împărţit ecranul în ''This Boy's Life'' (1993) şi ''Marvin's Room'' (1996). DiCaprio este prezent şi în ''Once Upon a Time... in Hollywood'', noul film al lui Quentin Tarantino lansat pe ecrane săptămâna în care mai joacă, printre alţii, Brad Pitt şi Margot Robbie.