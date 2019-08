Spitalul din Cărpineni, închis. Ministrul Sănătății spune că nu va ceda presiunilor locuitorilor

09:10

Mergeam săptămâna trecută cu un taxi spre Autogara de Nord și am văzut în față o mașină a poliției care dribla celelalte mașini. Nimic neobișnuit, la noi, în Estul sălbatic, omului legii i se permite să fie deasupra legii dacă are chef. Apoi am văzut cum un polițist și-a scos bulanul și-l învârtea la geam, făcând un fel de semne. Nu sunt șofer și nu am fost foarte atent la cele întâmplate, dar într-un minut șoferul de taxi a oprit la marginea drumului, apoi a venit și polițistul cu bulanul.