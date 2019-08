Viorel Țopa: „Există foarte multe semne că guvernarea începe să se discrediteze”

11:50

Organizatorii festivalului Woodstock 50 au anunțat că manifestarea a fost anulată și nu va avea loc luna viitoare, așa cum era inițial prevazut. Ar fi trebuit sa se desfășoare între 16-18 august. Inițial fusese anunțat la New York, apoi strămutat in Maryland. Festivalul Woodstock de acum 50 de ani a avut loc la 200 de km de New York, a avut un mesaj de pace, dragoste și muzică și a marcat o întreaga generație. Acum 50 de ani la Woodstock au cîntat Jimi Henrix, Joan Baez, the Who și alti muzicieni. La Woodstock 50, biletele ar fi urmat sa fie puse în vinzare in aprilie, dar distribuirea lor a fost contramandată.Ringo Starr, Santana și Fogerty vor aniversa, totusi, jumătatea de secol trecută de la festivalul original, chiar la Bethel, New York unde a avut loc festivalul original, la Bethel Woods Center for Arts, dar concertul lor nu face parte din proiectul inițial Woodstock 50.