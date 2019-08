La Primăria Bucureștiului va funcționa Biroul pentru Diaspora

11:30

Lucrările pentru construcția gazoductului Ungheni-Chișinău, pe toate cele șapte tronsoane, au început. Despre aceasta a anunțat ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, pe o rețea de socializare, citat de IPN. Astfel, au loc lucrări de împrăștiere si nivelare a primului strat de piatră, decopertare a solului fertil, lucrări de terasare sub fundații și