Atelier informativ de alăptare pentru tinerele mame

„Nu alăptez, mi-am pierdut laptele şi sân nu prea avem. Dar văd ca merge şi mâncărica asta. Sigur că e mai sănătos cu laptele matern, dar daca n-o fost posibilitate ce sa facem”, „Da, alăptez acuma şi sper până la vre-o 2 ani aşa se recomandă pentru că copilul primind laptele matern primeşte şi vitaminele necesare”, „Eu mai am un copil şi l-am alăptat un an şi 7 luni şi am întrerupt din alte motive, dar aş alăpta şi mai mult”, au spus participantele la eveniment. La seminar au participat mai mul...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TRM