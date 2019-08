Prăjitură ideală pe caniculă, e răcoritoare și nu necesită coacere: cheescake cu piersici

11:50

Potrivit dr. David Weintritt, de la National Breast Center Foundation, există două tipuri principale de cancer mamar: in situ (preinvazive) şi invazive. În cazul tumorilor in situ, cancerul rămâne aproape de localizarea de origine, în limitele ductelor sau lobulilor sânului. Tumorile in situ sunt cunoscute sub denumirea de carcinom ductal in situ sau carcinom lobular in situ. Tumorile in situ pot uneori să capete o formă mai invazivă, de aceea de obicei se recomandă îndepărtarea pe cale chirurgi...