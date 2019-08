Președintele Iranului comentează defavorabil sancțiunile americane împotriva ministrului de externe de la Teheran

09:40

Hamza bin Laden, unul dintre fiii lui Osama ben Laden, prezentat drept moştenitorul său la conducerea Al-Qaida, a murit, iar Statele Unite ar fi contribuit la o operaţiune vizând eliminarea acestuia, potrivit The New York Times şi postului NBC. Televiziunea NBC a relatat că trei oficiali americani au confirmat decesul acestuia, dar nu au dat detalii despre data sau locul morții sale. Președintele Donald Trump a refuzat să comenteze știrea, cînd a fost întrebat de jurnalisti. In luna februarie guvernul american a pus o recompensă de 1 milion de dolari pentru prinderea acestuia care a devenit „un lider al unei filiale a Al Quada” și a difuzat mesaje audio și video îndemnînd la noi atacuri împotriva Statelor Unite și altor țări ca răzbunare împotriva uciderii tatălui său in Pakistan in 2011, de către trupele speciale americane.Potrivit ziarului The New York Times, fiul lui ben Laden ar fi fost ucis la un moment dat în cursul ultimilor doi ani, în timpul administraţiei Trump, care ar fi jucat un rol într-o operaţiune care a condus la moartea acestuia.