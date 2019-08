Tragedie la Criuleni: Un copil de 10 ani a murit în urma unei explozii în apropiere de terenul de joacă

20:40

Domnule Manole Brihuneţ, ce v-a determinat să explorați spaţiul cimitirului, loc atât de important pentru basarabeni, dar mai puțin cercetat de specialiști? Informaţia din această lucrare am strâns-o timp de 20 de ani. Inspectând bisericile din R. Moldova, am atras atenţia şi la ce se petrecea în cimitir, în sat. Luând în seamă arhitectura vernaculară a monumentelor de for public, mi-am dat seama că există o legătură între formele care apăreau, textele scrise pe pietrele funerare etc. Am adunat...