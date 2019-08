Mark Tkaciuk și Iurie Muntean fondează Partidul Acțiunii Comune-Congresul Civi

08:30

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a oferit ajutor Rusiei în eforturile ei de a stăvili marile incendii de pădure din regiunea Krasnoiarsk. Președintele american a făcut această oferta de ajutor într-o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, informeaza Casa Albă. Conversația vine cu doar doua zile înainte ca să exprire termenul limită la care Statele Unite se retrag din acordul din 1987 cu Rusia privind Forțele Nuclearea Intermadiare, pe care Washingtonul consideră că Moscova îl încalcă.Incendiile din Siberia au afectat peste trei milioane de hectare, iar fumul a perturbat traficul aerian in vestul Siberiei și in regiunea Altai, ca și in zona Celiabinsk si Ekaterinburg.Ministrul adjunct al apărarii de la Moscova a sosit astazi la Krasnoiarsk să supervizeze operațiunile în care este implicată și armata.Potrivit filialei organizației Greenpeace din Rusia, în acest an au ars12 milioane de pădure, provocind emisii semnificative de dioxid de carbon.