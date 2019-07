Topirea ghețarilor arctici este echivalentă cu emiterea unui trilion de tone de dioxid de carbon în atmosferă

23:00

Un lanț de supermarketuri premium din Marea Britanie și-a deschis campania pentru cumpărăturile de Crăciun pe 29 iulie. Lanțul de magazine Selfridges se laudă an de an că dă startul cumpărăturilor de iarnă, dar anul ăsta a vrut să-și bată „recordul”: la Londra, a deschis secțiunea pentru Crăciunul din 2019 pe 29 iulie, cu 149 de zile înainte de sărbătoare, cu 2 zile mai repede decît campania de an