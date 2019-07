Platon crede că va fi eliberat în curând din închisoare și spune cine a comandat furtul miliardului

21:00

Web of Universities (Webometrics) este un top mondial, în care se includ peste 24 de mii de universități din întreaga lume. Clasamentul este publicat de două ori pe an (ediție de vară și de iarnă). Pentru a realiza topul sunt utilizați patru indicatori: vizibilitatea (50%), prezența online (5%), deschiderea, adică numărul total de documente publicate pe site-uri dedicate (10%) și excelența (35%). Din Republica Moldova sunt analizate 26 de instituții. Conform ultimului clasament jumătate din universități s-au ridicat în topul mondial, iar altă jumătate a scăzut. Articolul Cum au evoluat pozițiile universităților din Moldova în clasamentul mondial Webometrics, timp de jumătate de an apare prima dată în #diez.