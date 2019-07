Fiica lui Bruce Lee, furioasă pentru modul în care e caricaturizat tatăl ei în filmul lui Tarantino

Shannon Lee, fiica lui Bruce Lee, l-a criticat pe Quentin Tarantino, pentru modul în care l-a portretizat pe tatăl ei în filmul Once Upon a Time in Hollywood, scrie realitatea.net. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Publika