FOTO: Cine este noul iubit al cântăreței Lady Gaga

09:20

Transcrierea convorbirii dintre Alexandra Măceşanu şi operatorii 112 a fost făcută publică de către unchiul fetei, Alexandru Cumpănaşu, scrie adevarul.ro. A.M.: Bună ziua, vreau şi eu în legătură cu poliţia! Op. 112 (1): Ce s-a întâmplat doamnă, cum vă numiţi? A.M.: Sunt domnişoară, am 15 ani, şi ieri am fost sechestrată de către un domn... A.M.: Măceşanu Alexandra, vă rog veniţi repede, nu ştiu unde sunt.... Op. 112 (1): Cum adică nu ştii unde eşti? În ce localitate te afli? A.M.: În Dobro ......