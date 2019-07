La Dereneu se dorește o… casă a obiectelor cu valoare istorică. Unde și când va fi

13:00

Producător și DJ, Ion Chirinciuc, cunoscut după numele de scenă Vanotek, a reușit o performanță notabilă: un disc de platină în Rusia și CIS pentru piesa „Tell Me Who”, anunță diez.md.Ion Chirinciuc este născut la Ungheni, dar e stabilit cu traiul în România din 2001. A studiat la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași, apoi s-a mutat în București, unde a început să compună pentru diverși artiști.Vanotek a pășit în industria muzicală la 17 ani, iar într-un timp foarte scurt a colaborat cu nume mari precum Antonia, Dan Bălan, Anda Adam sau DJ Sava. Printre piesele lansate de el se numără „My Heart is Gone”, „Take the Highway”, „În dormitor” și „Tell Me Who”.Vanotek a participat în Moscova la un eveniment frumos, ”Europa Plus”, iar printre participanți s-a numărat și Don Diablo, unul dintre DJ-ii de referință, al ora actuală, din lume.„Este o onoare și o bucurie să primesc discul de platină pentru una dintre piesele mele, „Tell Me Who”. Este o mare satisfacție să știu că muzica mea este apreciată de public și că poate fi ascultată în mai multe colțuri ale lumii”, a spus Vanotek.„Tell Me Who” este una dintre cele mai de succes piese ale lui Ion Chirinciuc, care a fost licenţiată anterior la ”UltraMusic”, o casă de discuri din SUA. Ea este în topurile din România, Rusia, Polonia.Clipul piesei „Tell Me Who” a adunat pe YouTube deja peste 13 milioane de vizualizări și îl puteți viziona AICI.https://www.youtube.com/watch?v=q7LzhZylLnk