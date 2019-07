Votat în lectura a II-a: Sistemul electoral mixt – anulat

13:10

Mai multe persoane spun că au luat țeapă după ce s-au lăsat convinse de ofertele ademenitoare ale companiei de microcreditare Cash & Go SRL. „Noi plătim, dar nu așa. Știți, mă scuzați, dar asta e jecmăneală. Nu se poate de făcut așa ceva". Administratorul firmei este cumnatul procurorului anticorupție Adriana Bețișor, iar investitorii […]