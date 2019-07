DODON înroșește Moldova / Primarii din Dondușeni „dezamăgiți” de PD au aderat la PSRM

11:40

Cercetătorii au dezvoltat o nouă metodă pentru măsurarea directă a vitezei de topire a gheţarilor sub nivelul mării. O echipă de la Universitatea Oregon a reuşit să dezvolte o metodă de măsurare a ratei de topire a gheţarilor care are loc sub nivelul mării şi au ajuns la concluzia că modelele care estimau amploarea acestui proces oferă informaţii inexacte, notează Phys.com.