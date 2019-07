Boris Johnson: Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană la data de 31 octombrie „orice ar fi”

23:20

„A fost cea mai mare greșeală din viața mea. El (n.r. Plahotniuc) m-a convins că se va achita cu frații Țopa cu banii pe care îi va primi și va rezolva întrebarea. La un moment dat, Țopii au terminat să se mai judece în Moldova și eu m-am gândit că au primit banii și am crezut că el și-a respectat promisiunea. Pe urmă, când m-am întâlnit cu ei eu am înțeles că au lăsat asta, pentru că au înțeles că nu este sens să se judece cu ei în R. Moldova. O consider cea mai mare greșeală pentru că e o afac...