Cursul valutar BNM pentru 31 iulie

Josh Janik, un profesor în vîrstă de 36 de ani, a descoperit un diamant de 2.12 carate, în timp ce se afla cu familia în vacanță. Bărbatul vizita un parc natural din Murfreesboro, Arkansas, cînd a observat piatra prețioasă. „Era, în mod evident, ceva diferit (n.r – la piatră). Am văzut că strălucește, iar cînd am ridicat (n.r – piatra) și am luat-o în mînă, am observat că nu avea margini ascuțite”