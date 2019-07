Cand poate asiguratorul sa ceara banii inapoi pe reparatiile CASCO?

11:30

In cursul lunii iunie OTTO Broker si i-Asigurare.ro, platforma de asigurari self-service infiintata in 2011, au semnat un acord, in urma caruia i-Asigurare va coopta brokerul in structura de asociati, avand ca obiectiv sa creasca ritmul de dezvoltare a companiei. Tranzactia se va finaliza in urmatoarele saptamani, iar operatiunile in noua structura de colaborare au inceput in 10 iulie 2019.