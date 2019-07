Igor Dodon a semnat decretul de numire a lui Dumitru Robu în funcţia de procuror general interimar

21:20

Liderul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, susține într-un interviu oferit în exclusivitate Europei Libere că actuala coaliție dintre PSRM și Blocul ACUM nu este una care ar putea aduce adevărata schimbare în Republica Moldova. Fostul primar al capitalei amintește că până nu demult Igor Dodon și Vlad Plahotniuc era în cârdășie, prin urmare, este o naivitate să crezi că vreunul din cei doi ar putea să-și schimbe „năravul peste noapte”. „În 2020, Republica Moldova trebuie să scape de Dodon, exact așa cum în 2019 a scăpat de Plahotniuc”, declară la microfonul Europei Libere Dorin Chirtoacă: Europa Liberă: În ultimul timp, Dvs. lansați acuzații și la stânga, și la dreapta, îi găsiți iresponsabili pe mulți politicieni. De ce sunteți atât de activ?Dorin Chirtoacă: „Întotdeauna am fost activ – și înainte de a intra propriu-zis în politică, când eram în societatea civilă, și asta înseamnă opoziție față de întreaga clasă politică, asta era încă în anii 2003-2004, protestele la Antena C, Euro TV, la Teleradio-Moldova, protestele din Transnistria, când s-a încercat să fie închise școlile cu predare în grafie latină. Și atunci am demascat clasa politică. După aceea, fiind în Primărie, fiind la guvernare a trebuit să mă ocup de rezolvarea problemelor. Și am tot rezolvat; lista de rezultate e destul de lungă – și Valea Morilor, și troleibuzele, și vreo 20-30 de străzi reparate, și stația de epurare, și suburbiile... Acum, din nou ajungând în opoziție, fac aceeași activitate pe care am făcut-o și înainte de Primărie.”Întreaga clasă politică este implicată în asta...Europa Liberă: Dar așa cum lansați Dvs. acuzații la stânga și la dreapta, așa și pe Dvs. vă critică majoritatea politicienilor.Dorin Chirtoacă: „Păi nu-i vorba de la stânga și la dreapta. Acolo unde găsesc lucruri murdare, unde găsesc hoții, unde găsesc ilegalități și, din păcate, întreaga clasă politică este implicată în asta. Asta a fost și pe vremea lui Snegur, și pe vremea lui Lucinschi, și pe vremea lui Voronin, și pe vremea Alianței pentru Integrare Europeană, și este și în prezent. Din păcate, la noi acum, într-o lună și jumătate se întâmplă atâtea lucruri câte nu s-au întâmplat anterior în câțiva ani.”Europa Liberă: Deci, Dvs. acum sunteți un adversar înverșunat al actualei puteri?Dorin Chirtoacă: „Al întregii clase politice, pentru că actuala putere ACUM-PSRM are drept opoziție parlamentară PD-ul, cu care PSRM-ul deja a intrat în cârdășie la Comisia juridică numiri și imunități, iar toți ei...”Europa Liberă: De ce ziceți că „a intrat în cârdășie”?Dorin Chirtoacă: „Pentru că la Curtea Constituțională au ajuns doi reprezentanți ai tuturor regimurilor – Eșanu și Grosu. Încă din perioada comunistă îi țin minte și pe unul, și pe altul. Unul era agent la CEDO, iar celălalt era viceministru și îmi amintesc ce inepții scoteau ei atunci și cum apărau regimul Voronin. Eșanu a fost și în ultimul Guvern al lui Plahotniuc și al lui Filip și nu s-a opus votului mixt, era reprezentantul nostru la Comisia de la Veneția, unde n-a avut nicio problemă cu acest vot, nici cu această uzurpare a puterii de stat. Grosu a votat pentru privatizarea Băncii de Economii în 2013, fiind viceministru al Justiției, iar în această comisie – este clar – s-a format o majoritate ascunsă, dacă nu este deja cârdășie și cu Blocul ACUM, când majoritatea din PSRM și PD, care au 6 voturi din 9 sau din 10. Este vorba despre Țurcanu, Bolea, Novac, Dolință de la PSRM, plus Sîrbu și Vremea de la PD, care înainte au fost la PSRM și ei toți cândva au fost la PCRM, în anul 2009. Toți absolut! Și atunci, despre ce vorbim?”Europa Liberă: Este cunoscut numele procurorului general interimar. Dvs. îl cunoașteți foarte bine, este vorba de dl Robu, cel care instrumentează... Mai instrumentează dosarul Dvs.?Dorin Chirtoacă: „Da! Asta înseamnă că Blocul ACUM și PSRM îmi fac o dedicație personală și recunosc această luptă pe care am declanșat-o împotriva lor, pentru că săptămâna trecută eu am prezentat un rechizitoriu public, am prezentat un teanc de documente, hotărâri de Guvern și legi, prin care am demonstrat cum s-a furat hotelurile Codru, Național; cum s-au făcut toate privatizările ilegale; cum s-a modificat legislația; cum s-a făcut furtul miliardului; cum s-a furat Aeroportul, cum s-a furat Air Moldova și am arătat cu nume și prenume din cine este formată această grupare criminală.”Europa Liberă: Dar știți că justiția nu se face pe Facebook sau la televiziune?Dorin Chirtoacă: „De acord, dar dacă nu avem instituții, dacă ele de la statul capturat al lui Plahotniuc ajung în statul capturat al lui Dodon cu concursul Blocului ACUM, nu există altă soluție decât să dai publicității ilegalitățile.”Europa Liberă: Și aceste informații le-ați dus la Procuratură?De la statul capturat al lui Plahotniuc, instituțiile ajung în statul capturat al lui Dodon cu concursul Blocului ACUM... Dorin Chirtoacă: „O să le ducem la Procuratură pe toate, nu am reușit să le ducem încă la Procuratură, dar nici nu avem cui să le dăm la Procuratură. Dacă ar fi fost un procuror credibil, da, dar lui Robu pentru ce să i le dai? În primul rând, Robu...”Europa Liberă: Dumitru Robu?Dorin Chirtoacă: „Dumitru Robu, care este procuror general interimar, este o persoană total nepregătită, este un necărturar, fără supărare. Uitați-vă la înregistrările video din ședințele de judecată. Vedeți că el nu este în stare să lege două propoziții în mod coerent? Asta-i unu. Doi: Dumitru Robu a fost adus la Procuratura Anticorupție de Șaptefrați, care acum este procurorul municipiului Chișinău. După ce a plecat Șaptefrați de la Procuratura Anticorupție la Procuratura municipală, l-a luat pe Robu de acolo și l-a adus la el adjunct la Procuratura municipală, iar Șaptefrați îi aparține lui Plahotniuc și asta se știe de ani de zile, din anii 2009-2010, de atunci. Mai mult decât atât, Robu este chiar de la Nisporeni, de la baștina lui Plahotniuc. Pe lângă astea toate, în dosarul subsemnatului, Robu a inițiat suspendarea mea din funcție, lucru care a fost condamnat de Consiliul Europei, Congresul Puterilor Locale prin două rezoluții a condamnat suspendarea din funcție a subsemnatului. Nu-i vorba de mine. În general, o persoană, un primar suspendat din funcție de Procuratură, există o condamnare la Consiliul Europei în acest sens. Cum el poate fi numit procuror general interimar?”Robu a inițiat suspendarea mea din funcție, lucru care a fost condamnat de Consiliul Europei... Europa Liberă: Dar care e soarta dosarelor Dvs.?Dorin Chirtoacă: „Dosarele merg înainte și Dumitru Robu vine în instanță, chiar dacă nu mai reprezintă Procuratura Anticorupție, el vine în calitate de acuzator de stat ca și cum. Este o aberație ceea ce se întâmplă și am cerut înlocuirea lui. Nu, el se ține morțiș, parcă-i abonat la mine personal. Rezultă că și de acum încolo o să vină el.”Europa Liberă: Dar de ce nu se ajunge la o finalitate a acestor dosare pe care le aveți?Dorin Chirtoacă: „Rezultă că o să mă judec mai departe cu procurorul general interimar. El trebuie să vină la mine în proces; chiar îl invit să nu se abțină acum, să vină să-mi ducă până la capăt dosarul, să se facă de rușine până la urmă.”Europa Liberă: De ce se tergiversează?Dorin Chirtoacă: „Nu este vorba că se tergiversează, este vorba că ei l-au întors pe dos, au adus martori care nu pot fi martori. Noi constatăm toate aceste ilegalități, iar constatarea ilegalităților înseamnă chestionarea martorilor până când iese la suprafață minciuna, pentru că ei ascund acea minciună, judecătorul și cu procurorul îi acoperă în acest sens, îi ajută să ascundă minciuna, dar avocații și cu subsemnatul punem întrebările una după alta, în așa fel încât minciuna totuși să iasă la suprafață. Evident că asta ia timp.”Europa Liberă: Dvs. nu vă recunoașteți vina?Dorin Chirtoacă: „Despre ce vină poate fi vorba? Un dosar fabricat de la un capăt la altul, falsificat, cu materiale ascunse, materialele au fost ascunse și instanța a constatat forțată fiind, practic, de noi până la urmă, pentru că am pus toate documentele pe masă și s-a constatat că procurorul a ascuns materiale din dosar și judecătorul l-a obligat să aducă materialele ascunse, și el a adus doar vreo câteva din toate.”Europa Liberă: Dar în cele trei mandate ați greșit? Aveți regrete pentru ceea ce ați făcut?N-a trebuit să fie numiți în funcție o serie de oameni, dar am avut încredere... Dorin Chirtoacă: „Da, evident că da. Am greșeli în ceea ce privește administrarea resurselor umane. Cu siguranță, n-a trebuit să fie numiți în funcție o serie de oameni, dar am avut încredere. Pe Nistor Grozavu l-am luat de la Facultatea de Arhitectură, era decanul Facultății de Arhitectură.”Europa Liberă: De la Universitatea Tehnică?Dorin Chirtoacă: „De la Universitate; cu celălalt, cu Gamrețchi, că ei doi sunt cei mai cunoscuți în privința asta, el mi-a fost coleg de clasă în școală, în clase primare, eu nu l-am văzut 20 de ani; noi eram copii când ne știam atunci, după aceea a venit la partid, în anul 2007, și tocmai pentru că îmi era coleg de clasă nu am vrut să-l iau sub nicio formă la Primărie, a mers și a lucrat la Parlament ș.a.m.d.”Europa Liberă: Colegul Dvs. Lilian Carp deseori v-a reproșat că nu trebuia să-l acceptați în funcție.Dorin Chirtoacă: „Păi asta a fost deja după ce în 2013, când s-a lichidat garajul Parlamentului, unde el lucra, rămăsese fără serviciu și abia atunci a ajuns la Primărie, pentru că rămăsese fără serviciu, dar șapte ani de zile eu nu am acceptat să vină în structurile Primăriei.”Europa Liberă: Alte regrete care vă mai sunt?Dorin Chirtoacă: „Blocajele din Consiliul municipal, poate nu s-a reușit găsirea unui numitor comun, poate trebuia să depun mai mult efort, dar eu sunt sigur că ei au sabotat, pur și simplu au sabotat; insistență poate mai multă trebuia și presiune pe Guvern în ceea ce privește modificarea legislației pentru a modifica normativele în construcție, pentru că proiectele de infrastructură pe care le-am derulat de multe ori s-au blocat și s-au tergiversat din cauză că normativele de proiectare sunt acele vechi, sovietice, or noi am vrut să le facem după standarde europene și am reușit să promovăm niște standarde europene, dar asta cu timpul a generat conflicte cu cei din Guvern.”Europa Liberă: Mereu vi s-a reproșat că a suferit calitatea drumurilor pe care le-ați reparat.Dorin Chirtoacă: „Păi despre asta și vă spun, vine de la normativele în construcție...”Europa Liberă: Gestionarea patrimoniului...Dorin Chirtoacă: „Gestionarea patrimoniului este la Consiliul municipal. Dimpotrivă, ne-am judecat cu toți acei care au încercat să fure patrimoniul municipal. Instanțele de judecată și cu Procuratura, apropo, Procuratura și CNA sunt primii pe listă care au participat la furtul patrimoniului municipal, pământul, pentru că asta s-a făcut cu concursul consilierilor municipali, al procurorilor...”Europa Liberă: Cât de mult s-a furat, dle Chirtoacă?Din patrimoniu s-au furat hectare, zeci de hectare în ultimii 10-20 de ani... Dorin Chirtoacă: „De exemplu, dl Vieru, care a lucrat la Direcția Funciară, este președintele Judecătoriei Buiucani, unde s-au făcut toate dosarele penale fabricate și mulți din aceștia.”Europa Liberă: Cât de mult s-a furat din patrimoniu?Dorin Chirtoacă: „Din patrimoniu s-au furat hectare, zeci de hectare în ultimii 10-20 de ani.”Europa Liberă: Alții spun că sute...Dorin Chirtoacă: „Probabil și sute, dacă punem și ceea ce a fost pe vremea lui Urecheanu, pentru că pe vremea lui Urecheanu se dădeau pur și simplu, după aceea trebuia să fie licitații, din 2006. Și am dat alarma toți acești ani cât am fost la Primărie permanent și acum pe bandă rulantă în continuare tot asta se întâmplă.”Europa Liberă: În favoarea dlui Plahotniuc ați cedat?Dorin Chirtoacă: „Niciodată! Nici un capăt de ață n-a văzut Plahotniuc de la mine de la Primărie. Întotdeauna și am spus asta și la partid și peste tot: eu nu am încredere în acest personaj pe care îl consider artificial în politică și nu accept niciun fel de compromisuri în ceea ce-l privește. Insulele din Parcul „La Izvor”, am ieșit public primul și am spus că „Plahotniuc nu vede aceste insule de la Primărie, cât eu sunt aici”, pentru că era o decizie judecătorească total aberantă, pentru că are un restaurant privatizat, apropo, cu Dodon și Greceanîi din 2008-2009, Ghiocel Double în Parcul „La Izvor”, și încă jumătate de hectar de pământ furat din acel parc, pentru că n-ai voie să privatizezi pământ în parc. De acolo, o hotărâre judecătorească să-i mai dăm și insulele, pentru că numai de la acel restaurant ca și cum poți pune un pod plutitor spre insule. Asta-i o aberație. Eu pot să pun un pod plutitor de oriunde. După aceea, cafeneaua Guguță. Am pus expres în decizia Consiliului municipal din 2014 ca să nu se permită construcția unui hotel de 16 etaje, ceea ce voia Plahotniuc.”Europa Liberă: Dar acum care îi va fi soarta? Dorin Chirtoacă: „Acum, prin hotărâre judecătorească și cu concursul consilierilor municipali, de exemplu, Ștefăniță, care-i tot de pe la Partidul Democrat pus acolo, la Agenția de Restaurare a Monumentelor sau cum se numește, a votat și a semnat pentru ca în Grădina Publică „Ștefan cel Mare” să fie hotel cu 16 etaje, numai că nu au autorizație de construcție, au numai autorizație de demolare și organizația asta Occupy sau cum se numește...”Europa Liberă: Occupy Guguță, au bătut alarma, da…Nici un capăt de ață n-a văzut Plahotniuc de la mine de la Primărie... Dorin Chirtoacă: „Au făcut protest și foarte bine că țin protestul și dacă se apucă acolo de construit vin și eu la protest, credeți-mă, nu mă las cu treaba asta. Casa „Știința”, la fel, str. Vlaicu Pârcălab colț cu str. București, acolo îi furată și acea casă. Îs zeci de terenuri furate, la Ciocana acum, Mircea cel Bătrân, alături de blocul meu, e furat un teren unde trebuia să fie Pretura Ciocana, furat tot de un membru al Partidului Democrat, am spus asta cinci sau șapte ani în urmă, la fel Baia publică de pe Sarmizegetusa, tot de același tânăr de la Partidul Democrat.”Europa Liberă: Dar poate face justiția dreptate în cazurile acestea?Dorin Chirtoacă: „Da, dacă se iau dosarele cadastrale, se ia totul, cine este ultimul proprietar, cine a fost al doilea proprietar, cine a fost primul proprietar, se dă filmul înapoi...”Europa Liberă: Dar se zice că dacă a fost primul și al doilea proprietar și dacă a ajuns la al treilea de acum legea nu mai e…Dorin Chirtoacă: „Secesiunea cu buna-credință la ultimul proprietar se prezumă, dar cum rămâne cu buna-credință a primului proprietar, care l-a furat cu 5.000 de lei, de exemplu, cel de la Sarmizegetusa sau cel de pe Mircea cel Bătrân, cum a putut să ia un teren de jumătate de hectar în Chișinău cu destinația administrativă cu 5.000 de lei?”Europa Liberă: Da, exact. Dar asta înseamnă că vor fi dosare pe o durată foarte lungă de timp?Dorin Chirtoacă: „Asta înseamnă că intră la pachet toată clasa politică, dna Valentina.”Europa Liberă: Nu am terminat gândul despre procurorul general, procurorul general interimar va avea o activitate scurtă, pentru că în toamnă oricum va fi ales procurorul general.Dorin Chirtoacă: „Nu mai contează, scurtă sau lungă, asta deja se vede descalificarea ACUM și PSRM, pentru că din momentul în care la CNA ajunge Flocea, care a lucrat la CNA din 2002, inspector principal, șef de direcție, șef al aparatului…”Europa Liberă: Șefa Executivului, Maia Sandu, zicea că ar putea să nu treacă votul din Parlament.Dorin Chirtoacă: „Păi, cu atât mai mult nu trece Robu în cazul acesta. Probabil, dna Sandu trebuie să se consulte cu europenii până a-și forma un punct de vedere propriu, așa a fost și în luna aprilie-mai când eu spuneam: „mergeți și faceți alianță cu socialiștii, ca să-l dați jos pe Plahotniuc”. Și abia când s-au implicat și europenii dânsa a început să fie de acord, în luna iunie, dar în luna aprilie-mai spunea: „Nu, nu ne unim cu hoții”. Și acum probabil la fel, diferența este că eu tot timpul am acționat sincer, deschis și n-am așteptat cineva să mă ghideze. Ceea ce fac d-lor îi privește, dar dacă-l votează și pe Flocea, și pe Robu s-a zis cu această alianță în vecii vecilor, amin. Gata, asta înseamnă că cetățenii trebuie să tragă concluzii că clanul Plahotniuc a fost înlocuit cu alte două clanuri: Dodon și, respectiv, Năstase-Sandu, pentru că e aberant. Flocea a fost șef de Direcție Investigații Speciale, a fost șef de Direcție Teritorială Centru la CNA în perioada furtului miliardului, toate documentele au trecut prin el. El trebuie să meargă acum la CNA să se investigheze pe el însuși și pe toți ceilalți, pe Chetraru, pe Moraru, pe ceilalți. N-are nici un sens, e aberant, e absurd și asta nu-i temporar, asta e permanent Flocea. Și cu atât mai mult că e consilierul lui Dodon acum și consilierul lui Greceanîi din 2008, când s-a privatizat hotelul Codru. Hotelul Codru toată lumea a constatat, prejudiciul e de 150 de milioane de lei. Iar cu Robu este pur și simplu o glumă proastă, dar dacă este adevărat – este strigător la cer pur și simplu.”Dacă-l votează și pe Flocea, și pe Robu s-a zis cu această alianță... Europa Liberă: Dar dacă se implementa ideea aducerii unui procuror din afară, credeți că lucrurile aveau să arate altfel?Dorin Chirtoacă: „Este singura soluție pentru Moldova, credeți-mă, de acum îs sur și eu la cap.” Europa Liberă: Și credeți că cineva din afară ar veni în fruntea Procuraturii Generale?Dorin Chirtoacă: „Trebuie să fie un procuror sau cineva din Vest cu studii juridice, dar care știe ce se întâmplă în Est, mă refer, știe ce s-a întâmplat în Cehia, Polonia. România, Bulgaria, în toate țările din Est, în fostul lagăr socialist.”Europa Liberă: Și sunt multe asemenea candidaturi, care ar corespunde acestor rigori și care și-ar dori o asemenea funcție în Moldova?Dorin Chirtoacă: „În Europa n-aș spune că sunt multe, dar cu siguranță sunt persoane cărora le pasă de soarta celora din Est și care înțeleg cum a funcționat corupția în Estul Europei în acești 30 de ani, din ’89 încoace, că nu suntem nici primii, nici ultimii, dar ei trebuie să fie și documentați și să aibă și suficient caracter. Uitați-vă în România, Laura Codruța Kovesi dintr-o țară de 20 de milioane de cetățeni, care a pornit o răscoală practic din interior împotriva întregii clase politice corupte și din România, că noi suntem frați, e același lucru, a ajuns să fie și ea strânsă la perete în România și propusă la funcția de procuror european, deci, europenii o acceptă și o respectă, România o blamează. La noi lucrurile sunt pe dos, și aici, și dincolo de Prut din acest punct de vedere.”Europa Liberă: Eu vă întrebam dacă ar dori cineva să vină în această funcție din exterior.Dorin Chirtoacă: „Eu cred că ar dori, pentru că, din moment ce Europa dă milioane de euro pentru dezvoltarea Moldovei, acum din nou asistență bugetară, acești bani europeni se duc uneori ca în nisip. Iată în 30 de ani noi am acumulat datorii în total de vreo zece miliarde de euro: miliardul furat, două miliarde euro la gaz, șapte miliarde datorii externe. Acești bani, cel puțin opt din zece sunt din banii contribuabililor europeni, respectiv instituțiilor europene ar trebui să le pese că din banii cetățenilor europeni opt miliarde s-au pierdut prin Moldova și atunci ar fi nevoie de un procuror general european care să vină și să găsească urmele, să-i pedepsească pe cei care s-au implicat în asta.”Europa Liberă: Dar din cei peste 600 de procurori din Republica Moldova nu s-ar găsi o persoană demnă care să ocupe această funcție?Dorin Chirtoacă: „S-ar găsi, dar nu cred că și-ar asuma curajul.”Europa Liberă: De ce nu să nu-și asume curajul?Eu nu am ce pierde. Eu lupt pentru că așa mi-e conștiința... Dorin Chirtoacă: „Pentru că este om, are familie, are copii, trebuie să te lupți cu morile de vânt, iată așa cum mă lupt eu, neavând până la urmă ce pierde pentru că: averea-i sechestrată, familie – nu, copii – nu; eu nu am ce pierde. Eu lupt pentru că așa mi-e conștiința, pentru că asta deja-i din generație în generație, pentru că așa a făcut și Mihai Ghimpu, și Gheorghe Ghimpu, așa au făcut și bunicii și asta este undeva deja în gene, nu știu cum să spun.”Europa Liberă: Dar despre lupta Dvs. știți prea bine, Andrei Năstase, liderul PPDA, actualmente vicepremier și ministru de Interne, spunea că cariera lui Dorin Chirtoacă în spațiul public a luat sfârșit; exponenții Partidului Democrat sugerau că vă victimizați în interes public. Dorin Chirtoacă: „Da, eu îi înțeleg pe ei, pentru că, dacă au furat, evident că alte argumente nu au.”Europa Liberă: Andrei Năstase n-a avut...Dorin Chirtoacă: „Cum n-a furat? Șapte milioane de euro împreună cu Țopa și cu celălalt Țopa la Air Moldova, în anul 2000. El este implicat direct în privatizarea Air Moldova. Atacul raider din 2005 făcut cu Plahotniuc împreună la Victoriabank. El doar trebuie să răspundă penal pentru ceea ce i-a făcut dnei Proidisvet de la Victoriabank. Și de asta ei recurg la asemenea argumente. PD-ul la fel. Pentru că ce s-a întâmplat? În 2007, nimeni nu se aștepta că eu voi ajunge primar și se va ridica un val împotriva comuniștilor, iar cealaltă generație mai în vârstă decât mine – Filat, Tănase, Godea ș.a.m.d. – au zis: „Cum acesta cu pantalonii rupți în fund (că așa îmi spuneau) să ajungă să ne conducă? Ia haideți repede să ieșim de sub Voronin, să ieșim de sub Diacov și să facem noi Partidul Liberal Democrat”. Și în felul acesta, cumva, mi-au luat-o înainte, pentru că eu atunci aveam 27 de ani, ei aveau 40, ei tot erau cu studii făcute în România, ei erau mai mulți, noi eram mai puțini și iată am ajuns unde am ajuns, cu furtul miliardului, privatizarea Băncii de Economii și a Aeroportului și acum toți din nou s-au unit împreună deja și cu socialiștii, și cu PD-ul, și cu ceilalți pentru a mă scoate cu totul în afară, pentru că ei văd că argumente împotriva mea nu au și folosesc atunci asemenea stereotipuri. Las’ să mă dea în judecată...”Europa Liberă: Dvs. îi învinuiți pe ei că s-au unit, dar și ei vă învinuiesc pe Dvs. că șapte ani v-ați unit cu Plahotniuc.Dorin Chirtoacă: „Stați puțin. În alianță noi am fost toți. Din 2009, noi am fost toți în alianță, pentru că PL a avut 10 mandate, celelalte 40-50 de mandate, cât a fost majoritatea din 60 de deputați, le-au avut PLDM cu PD. Ei au făcut, de fapt, alianță împotriva noastră, pentru că ei au privatizat Aeroportul, Banca de Economii... Retoric, ce au spus în presă este altceva.” Europa Liberă: Dar regimul Plahotniuc a fost ajutat de PL să se consolideze?Dorin Chirtoacă: „Imediat explic. Noi am fost din ăștia, din 2009 și până în 2017, noi am fost în alianță cu PD-ul, exclusiv PL-ul, numai un an și trei luni, restul - șase ani – a fost alianța PLDM-PDM și toată împărțeala, cu toate neînțelegerile dintre ei.”Europa Liberă: Dar și în acest un an și trei luni, dle Chirtoacă...Dorin Chirtoacă: „Ce înseamnă „noi i-am ajutat”? Eu personal am fost împotrivă ca Plahotniuc să fie desemnat prim-ministru și am spus asta la partid.”Europa Liberă: Mihai Ghimpu nu a fost împotrivă.Dorin Chirtoacă: „Eu am fost împotrivă, Lilian Carp și, respectiv, Alexandru Pleașcă; trei persoane din acel consiliu de 100 de persoane.”Europa Liberă: Exact... Dorin Chirtoacă: „Toți ceilalți au ieșit la tribună – și Valeriu Munteanu, și Anatol Șalaru, și toți ceilalți și au spus: „Trebuie să mergem în această alianță, pentru că altfel – alegeri anticipate, o să ne cânte Katiușa” ș.a.m.d., nu mai știu ce spuneau ei la acel consiliu, câștigă Dodon cu Usatîi. Da, din punct de vedere calculat politic, matematic, da, așa era – dacă erau alegeri anticipate, câștiga Dodon și, respectiv, socialiștii. Cum Dodon a câștigat Președinția în toamna lui 2016. Deci, cumva, dl Ghimpu aici și-a pus la bătaie totul – activitatea de 30 de ani, partidul ș.a.m.d., ca să nu vină un partid pro-rus la putere, cum a venit Voronin în 2001, ca să nu vedem în 2016 ceea ce vedem acum, când merge Voicu la Moscova și spune: „Rusia este aliatul nostru de încredere”; să nu vedem tot ceea ce face Dodon ș.a.m.d., însă problema este că Plahotniuc a jucat dublu. El a jucat cu toți - și triplu, și cvadruplu ș.a.m.d. și, respectiv, el îl avea pe Dodon la mână de pe atunci, doar că asta nu se știa și nu se vedea. Dodon atunci protesta pe stradă alături de Maia Sandu și Andrei Năstase și nu se știa că este în cârdășie cu Plahotniuc, asta s-a aflat mai târziu, la alegerile prezidențiale din toamnă.”Dodon atunci protesta pe stradă alături de Maia Sandu și Andrei Năstase și nu se știa că este în cârdășie cu Plahotniuc... Europa Liberă: Dvs. rămâneți la ideea că ei au fost în cârdășie, dl Dodon și dl Plahotniuc?Dorin Chirtoacă: „Da, ei sunt în cârdășie din 2006, din 2007, de când au făcut privatizarea hotelului Codru. În 2009, în luna iulie, Zinaida Greceanîi a mutat pentru Plahotniuc Aeroportul de la Regia Transporturi la Ministerul Economiei, pentru că, după alegeri, Ministerul Economiei urma să revină Partidului Democrat și Plahotniuc a pus ochiul de pe atunci prin Lupu pe acel minister. Privatizarea hotelului Codru a fost făcută de Dodon și Greceanîi pentru Plahotniuc, insulele din Parcul „La izvor” și restaurantul sunt date de Dodon și Greceanîi lui Plahotniuc; terenul din str. Tudor Vladimirescu, 10 hectare, este dat de Dodon lui Plahotniuc; hotelul Național este dat de Dodon lui Plahotniuc. El de atunci îi cumpărat de Plahotniuc și șantajat cu imagini și cu de toate. În 2012, când a fost votat Nicolae Timofti, trei milioane de euro Plahotniuc i-a dat lui Dodon, Greceanîi și Abramciuc. De ce ei nu mă dau pe mine în judecată, nimeni, nici Năstase, nici socialiștii, pentru că ca și cum i-aș defăima? Pentru că, dacă ajungem în instanță cu documentele care arată hoția lui Năstase de la Air Moldova, hoțiile lui Greceanîi și Dodon de la hotelul Codru cu Voronin ș.a.m.d., furtul miliardului și toate documentele acestea îi incriminează pe ei. Și atunci rămânem la declarațiile din presă că „Chirtoacă este expirat”, dar până și Maia Sandu spune că la PL trebuie fețe noi. Adică, eu, care am ajuns președinte al partidului, după ce d-ei deja era președintă de partid, reiese că eu sunt față veche și d-nei este față nouă?! Oameni buni, în democrație îi competiție, în democrație este caracter, argumente, nu: „Oglindă, oglinjoară, cine-i cea mai frumoasă din țară?”.”Europa Liberă: Apropo, Vlad Plahotniuc și-a depus mandatul de deputat. Probabil că și în circumscripția de la Nisporeni vor avea loc alegeri repetate în toamnă, dar el a spus că-și depune mandatul, pentru că nu are nevoie de imunitatea unui stat controlat astăzi de Federația Rusă. Cum înțelegeți această declarație?Dorin Chirtoacă: „Retorica lui Plahotniuc nu face doi bani. El a avut posibilitatea să arate, la fel ca și Voronin, că vrea binele Republicii Moldova. Atunci când l-a trădat pe Voronin prima dată, i-a făcut 7 aprilie, că 7 aprilie a fost făcut de Plahotniuc...”Europa Liberă: O să vorbim și despre 7 aprilie...Dorin Chirtoacă: „Respectiv a venit cu Lupu în Alianța pentru Integrare Europeană. Care a fost scopul lui? Scopul lui a fost să preia CNA, Procuratura, toate structurile de forță și după aceea controlul asupra întregii clase politice...”Europa Liberă: Și totuși, el acum arată cât de mult se războiesc rușii cu dânsul.Ăștia împreună cu Plahotniuc s-au apucat să scoată acele 20 de miliarde de euro din Rusia... Dorin Chirtoacă: „Nu. Nu trebuia să se implice în „laundromat”. Bine, dar rușii se războiesc și cu mine, rușii se războiesc și cu dl Ghimpu; rușii l-au băgat pe Gheorghe Ghimpu la pușcărie, dar din momentul în care Plahotniuc a furat împreună cu rușii și cu Platon, și cu Rusia, și cu tot. „Laundromatul” este o operațiune pusă la cale de Guma de la Partidul Democrat, Guvernul Filat cu Tănase și, respectiv, cu Chetraru de la PD și Platon – ăștia împreună cu Plahotniuc s-au apucat să scoată acele 20 de miliarde de euro din Rusia...”Europa Liberă: Nu l-ați numit pe guvernatorul Băncii Naționale...Dorin Chirtoacă: „Dacă a fost implicat în „laundromat” la furt, nu am dovezi în acest sens, că a închis ochii, cu siguranță. Deci, asta este clar – Drăguțanu a închis ochii la mai multe lucruri și n-a vorbit public. El spune că a dat note informative. Întrebarea este: „De ce nu a ieșit public să protesteze împotriva acestor lucruri”? Din câte am înțeles, chipurile, să nu creeze panică. Dar dacă Otilia Drăguțanu a ajuns să candideze pe listele PD, înseamnă că și acesta a fost băgat la Banca Națională prin Alianța pentru Integrare Europeană tot de Plahotniuc, la fel ca și Ion Lupu, care a fost băgat la noi, la filiala Nisporeni și care e coleg cu Plahotniuc din tinerețe. Deci, Plahotniuc a băgat oameni peste tot – și la PLDM, și la comuniști, și la noi ș.a.m.d.”Europa Liberă: Ați numit de câteva ori numele lui Alexandru Tănase. De ce?Dorin Chirtoacă: „Pentru că Alexandru Tănase – mie îmi pare rău –, el nu este din același aluat cu Filat, cu Platon, cu toți ăștia care îs din lumea gangsterilor mai degrabă, dar nu știu de ce a ajuns să fie controlat de Plahotniuc și el. El a fost scos de la PLDM pe motivul că Filat îi asculta telefonul, așa țin minte că au fost primele nemulțumiri ale d-lui și a ajuns la Curtea Constituțională, după care au început acele decizii favorabile lui Plahotniuc de la Curtea Constituțională, după care au urmat luările de poziție favorabile lui Plahotniuc, după care am văzut că ziarul Timpul publică tot ceea ce publică pe site General Media Grup, holdingul lui Plahotniuc și după aia a ajuns și ministru al Justiției în Guvernul lui Plahotniuc. Adică nu știu, nu pot să-mi explic cum de s-a ajuns la o asemenea situație. Mie îmi pare rău pentru d-lui, iar acel proiect de lege cu „laundromatul”, vă spun, e semnat de Chetraru – eu am prezentat documente, nota informativă, hotărârea de Guvern este semnată de Filat și de Tănase. Este din martie 2011 și votată după aceea în Parlament în 7 aprilie 2011.”Europa Liberă: Și credeți că cineva a avut de beneficiat de pe urma acelei hotărâri?Dorin Chirtoacă: „Da, evident! Eu cred că toți acei care au orchestrat această chestiune... Ce a spus Platon din pușcărie? „Plahotniuc, mudak. On isportil jizni i sebe, i vsem ostalinîm” (Plahotniuc e un nerod. Și-a stricat viața atât lui, cât și la alții”). El indirect a spus: „Da, noi am făcut niște ilegalități împreună, dar după aceea, Plahotniuc a hotărât să le folosească împotriva noastră”. „Laundromatul” este una din ilegalitățile făcute de Plahotniuc. El de acolo, după cum se vede, și-a tras toate comisioanele lui, l-a tras în țeapă și pe Platon, și pe toți ceilalți. Și din acele comisioane au avut de beneficiat tot acei care au promovat proiectul de lege în Parlament. Altfel nu se explică. 20 de miliarde din Rusia au fost scoase ilegal prin băncile din Moldova. Ei ce s-au gândit? Că nu furăm din Moldova, furăm din Rusia, adică fură alții, dar ne dau și nouă în timp ce ei scot banii, că asta-i un fel de contrabandă cu bani – banii iese din Rusia, trec prin Moldova și pleacă peste hotare...”Europa Liberă: Sunt lucruri grave care s-au întâmplat în acești ani, dle Chirtoacă?Dorin Chirtoacă: „Da, din păcate, da. Doar că eu tot timpul m-am ferit și Partidul Liberal s-a ferit să se bage în asemenea lucruri și a dat alarma tot timpul. De exemplu, cu Banca de Economii din 2010, 2011, 2012 noi n-am votat nici o lege, nici o hotărâre de Guvern care a însemnat privatizarea Băncii de Economii. Din păcate, toți ceilalți au votat și iată după aceea mai târziu s-au pocăit. Până și Maia Sandu a votat pentru privatizarea Băncii de Economii în Guvern. Privatizarea Băncii de Economii s-a hotărât în șapte minute, timp de două săptămâni, în 19 iunie a fost ședința, dată hotărârea din 21 și în 27 iunie. Clar, Lazăr promova privatizarea Băncii de Economii și mai ales că Maia Sandu a lucrat în Ministerul Economiei cu Lazăr. Ea pricepe, a lucrat după aceea la Banca Mondială, era la curent cu spălări de bani, cu toate acestea. Vedeți cum au tăiat din cap tapetele, sunt imaginile, dar nimeni nu le publică, presa ascunde treaba asta.”Europa Liberă: Și Dvs. credeți că moralitatea dnei Sandu ar lăsa de dorit?Dorin Chirtoacă: „Să ne răspundă la întrebarea: „De ce a ascuns faptul că au privatizat”? Noi căutăm adevărul despre furtul miliardului, ea știe că a votat...”Europa Liberă: Dar întrebarea mea e despre moralitatea dumneaei.În momentul în care tu nu recunoști și ascunzi faptul timp de șase ani că tu ai votat pentru privatizarea Băncii de Economii, tu ai o problemă... Dorin Chirtoacă: „Da, este o problemă, pentru că în momentul în care tu nu recunoști și ascunzi faptul timp de șase ani că tu ai votat pentru privatizarea Băncii de Economii, tu ai o problemă. Mai mult decât atât, Igor Grosu, fiind viceministru al Educației, a mers și a votat pentru emisia de acțiuni la Banca de Economii, care după aceea a fost cumpărată de Șor, în două luni de zile, în condițiile în care hotărârea Parlamentului din 21 iunie 2013 interzice Guvernului să privatizeze Banca de Economii și spune invers: „Consolidați-o, mutați rularea întreprinderilor de stat la Banca de Economii”. Ei au încălcat hotărârea Guvernului și pe ei pe toți, Alexandru Slusari acum a depus o plângere la Procuratură și a spus că „în contradicție cu ceea ce prevedea hotărârea Parlamentului din 21 iunie 2013, Guvernul a votat cu totul altceva, a votat privatizarea Băncii de Economii” și cere tragerea la răspundere a lui Leancă și a tuturor persoanelor cu demnitate publică.”Europa Liberă: Dar dacă sub privirea Dvs. s-au făcut atâtea ilegalități de către Vladimir Plahotniuc nu tot purtați aceeași vină? Dorin Chirtoacă: „Noi am fost în alianță, cum au fost și ei, dar noi n-am participat la aceste lucruri și le-am denunțat, am protestat împotriva lor, public am spus. Lumii acum nu-i vine să creadă că în 2013 și în 2015 eu îi acuzam de aceste ilegalități, doar că neavând mass-media, neavând televiziuni, că acum la noi dvs. sunteți, Europa Liberă, și mai sunt câteva, în rest, la noi televiziunile sunt ale partidelor. Dodon are holdingul lui – NTV, Accent, acum și Pervîi Canal; Blocul ACUM are Jurnal TV și TV8; GM – 4-5 canale ale lui Plahotniuc. Toată mass-media este în mâinile acestor clanuri politice și, evident, ei spun la oameni ceea ce le convine lor. Nu ne-au auzit oameni atunci în 2013, în 2015, nu ne auzeau și s-au trezit abia după și hai să ne învinuiască pe noi, în condițiile în care noi am protestat și am denunțat aceste lucruri și nu am votat pentru ele. Ei au votat și pentru Aeroport, și pentru Banca de Economii. Faptele vorbesc de la sine și nu e vorba numai de Maia Sandu. Acolo e și Andrian Candu, și Pavel Filip, și Recean, și Negruță, și tot, tot Guvernul Leancă, care a și fost decorat – culmea cinismului! – pe 19 iunie când Lazăr propune privatizarea Băncii de Economii în Guvern și Guvernul votează privatizarea Băncii de Economii, unanim, în timp de 4 minute, Lazăr este decorat cu Gloria Muncii de către Nicolae Timofti. Mai trece jumătate de an și este decorat Filat și mai trece încă jumătate de an și este decorat tot Guvernul cu Ordinul Republicii, Ordinul de Onoare și Gloria Muncii în plin furt al miliardului. Noi am scos la suprafață informațiile pe care le dețineam, dar doar punând cap la cap toate acum și ultimele rapoarte Kroll care au apărut și am văzut listele de persoane, am văzut cum s-au făcut transferurile deja a apărut tot tabloul și în fața mea s-a creat tot tabloul de ansamblu, s-a așezat puzzle-ul, că Șor a fost pus din 2012 să împrumute bani de peste hotare – 80 de milioane de euro – și cu acei bani să răscumpere creditele neperformante adunate la Banca de Economii până în 2013, după care să dea acea lovitură de un miliard de euro împreună cu Filat și cu Plahotniuc, pentru că împreună au pus la cale privatizarea Băncii de Economii și a Aeroportului, ei împreună. Eu numai nu-l înțeleg pe Filat, de ce, după ce Plahotniuc l-a lipsit de funcția de prim-ministru prin Munteanu și Tănase la Curtea Constituțională pe 22 aprilie, că Munteanu s-a dus și a pus acea hârtie, să-l dăm jos expres pe Filat, nu pur și simplu despre prim-ministru interimar. Nu înțeleg de ce el a mers la privatizarea Aeroportului și a Băncii de Economii cu Plahotniuc, nu pot să înțeleg.”În 2016, Plahotniuc a început să își scoată activele din Rusia și să le mute în Occident. El a trecut de partea americanilor, spărgând oalele cu Rusia... Europa Liberă: Astăzi, Republica Moldova este controlată de Moscova?Dorin Chirtoacă: „Da!”Europa Liberă: Deci, îi dați dreptate dlui Plahotniuc?Dorin Chirtoacă: „Într-o măsură din ce în ce mai mare. Ea a și fost controlată de Moscova la fel de mult și până acum, doar că nu era așa de vizibil. Comratul era controlat de Moscova și pe vremea lui Plahotniuc; Transnistria era controlată de Moscova și pe vremea lui Plahotniuc; Bălțiul era controlat și pe vremea lui Plahotniuc prin Renato Usatîi; Dodon era controlat și pe vremea lui Plahotniuc... dar ce să mai vorbim? Prin Plahotniuc era controlată Moldova de către Moscova pe vremea lui Voronin, când el era pe acolo cu toate activele lui și până în 2016, pentru că în 2016, Plahotniuc a început să își scoată activele din Rusia și să le ducă în Occident. La Victoriabank acțiunile erau la Moscova pe unul Lobanov și încă nu știu care cetățean rus; Aeroportul Chișinău era la Moscova pe unul Modris Karnish, cetățean al Rusiei, și era Aeroportul scris pe el; în 2016 l-a trecut în Cipru și l-a scris pe un bulgar Miho Penev; în 2016, Plahotniuc a început să își scoată activele din Rusia și să le mute în Occident. El a trecut de partea americanilor, spărgând oalele cu Rusia, dar după ce a furat cu Rusia și cu Platon, și cu ceilalți. Și au furat sute de milioane și miliarde! Iată unde-i problema. În lumea bandiților și interlopă din Federația Rusă, el a trecut niște linii roșii, s-a certat cu foștii parteneri. El a fost la Moscova la ziua lui Usatîi în anul 2011. Ce a căutat Plahotniuc la ziua lui Usatîi la Moscova?”Europa Liberă: Credeți că justiția din Republica Moldova îl va aduce acasă?Dorin Chirtoacă: „Cine l-a adus pe Narîșkin în Moldova în anul 2010? L-au adus Lupu și cu Plahotniuc și l-au cazat la Nobil. Narîșkin era șeful administrației prezidențiale.Europa Liberă: Da, se negocia atunci crearea unei alte coaliții.Dorin Chirtoacă: „Deci, Plahotniuc era în Rusia la fel de mult ca și Voronin, ca și Dodon. Cine cred că o să-l aducă în Republica Moldova pe Plahotniuc?”Europa Liberă: Da.Dorin Chirtoacă: „Statele Unite îl pot aduce numai; poate Elveția, poate Uniunea Europeană, dar, ținând cont că raportul Kroll este al unei companii de investigații americane, având în vedere că totuși rolul determinant în schimbarea puterii de la Chișinău l-au avut Uniunea Europeană cu Statele Unite, Rusia a fost implicată aici ca să fie pace, să nu fie conflict în societate. De fapt, e destul de straniu, după Hitler în 1945, următoarea situație când toate puterile lumii au găsit un numitor comun a fost debarcarea lui Plahotniuc.”Europa Liberă: Cele trei puteri mari – America, Rusia și Uniunea Europeană. Să ne spuneți pe scurt despre dosarul protestelor din 2009. Ce credeți astăzi că s-a întâmplat atunci?Filat și Plahotniuc. Ei i-au promovat pe torționarii de la 7 aprilie... Dorin Chirtoacă: „Este o mușamalizare completă și totală din partea Procuraturii și a Ministerului de Interne, făcută de Filat și Plahotniuc. Ei i-au promovat pe torționarii de la 7 aprilie, polițiștii i-au promovat în toți acești ani – Zubic este șeful pazei lui Plahotniuc la „Argus”; Cociorvă a ajuns comisar de Chișinău pus de Filat; Jizdan a ajuns ministru de Interne din partea lui Plahotniuc –, toți ăștia îs de la 7 aprilie. Dar trebuie să răspundă pentru 7 aprilie Voronin – pentru moartea celor doi tineri; Plahotniuc – pentru distrugerea Parlamentului și a Președinției și acei provocatori aduși care au distrus totul în afară de biroul lui Voronin, tocmai ca să arate respect față de Voronin.”Europa Liberă: Este adevărat că dl Plahotniuc ar fi spus că să nu fie distrus biroul dlui Voronin?Dorin Chirtoacă: „Păi dacă Plahotniuc i-a trimis pe acei provocatori și au distrus totul în afară de biroul lui Voronin, cine le putea da ordine? De cine ascultau ei, acei provocatori?”Europa Liberă: Și dl Voronin știa acest lucru?Dorin Chirtoacă: „Nu știu dacă a știut atunci, dar probabil a aflat mai târziu, când Plahotniuc i-o fi spus: „Am făcut special chestiunea asta ca să nu-i lăsăm pe ăștia din partea democratică să ajungă ei la putere”, pentru că a fost o zdruncinare totală a Republicii Moldova și în acel haos Lupu a trecut, calul troian, Lupu cu Partidul Democrat, au trecut în partea astălaltă, am format majoritatea cu ei și de atunci, de fapt, a început uzurparea puterii de stat în Moldova, când PD-ul a pus piciorul în prag și a spus: „Vrem CNA, vrem aia, vrem aia, vrem aia, Ministerul Economiei ni se cuvine prin moștenire”... Ei aveau toate aranjate încă de pe vremea comuniștilor la Ministerul Economiei și au pornit toate privatizările care erau planificate încă de pe vremea lui Voronin.”Europa Liberă: De ce ați permis atunci repartizarea funcțiilor-cheie în stat și de ce funcția de procuror ați cedat-o atât de ușor PD-ului? Dorin Chirtoacă: „Nu-i vorba că am cedat-o. Nu, nu, atunci, funcția de procuror general a revenit AMN-ului, lui Serafim Urecheanu.”Europa Liberă: Eu nu zic că PL-ul, eu zic împreună, de ce ați cedat-o? De atunci, de fapt, a început uzurparea puterii de stat în Moldova, când PD-ul a pus piciorul în prag... Dorin Chirtoacă: „Pentru că atunci, în 2009-2010, se considera ca fiind singura posibilitate de repartizare a acelor funcții în asemenea mod.”Europa Liberă: Cine a dat banii și cine a luat banii pentru acea funcție?Dorin Chirtoacă: „Plahotniuc lui Urecheanu, unu sau două milioane de euro, despre suma asta se vorbește.”Europa Liberă: Dl Urecheanu a respins categoric această acuzație.Dorin Chirtoacă: „Dl Urecheanu vedeți că este bine mersi, după ce toate pământurile Chișinăului au fost împrăștiate pe vremea lui, dintre care i-a dat și lui Voronin, și lui Plahotniuc, și la toți. Dar, de ce atunci a ajuns Zubco, care e cumnatul lui Sajin, procuror general, dacă Urecheanu nu are nicio treabă și de ce a ajuns Gheorghe Mihai, apropiatul lui Urecheanu la SIS atunci? Atunci nu exista o legislație care să permită concursuri și toate astea care să…, dar uitați-vă acum, se fac concursuri și ajung cine? Este mai rău decât dacă ar fi selectat prin asumarea răspunderii, pentru că, Robu, de exemplu, astăzi este selectat, nici măcar nu-i concurs, este selectat, adică este asumată răspunderea de ACUM și PSRM că acesta este cel mai bun procuror din Moldova pentru funcția de procuror general interimar. Flocea a câștigat concurs, judecătorii respectivi Eșanu și cu Grosu au câștigat ca și cum concurs, iată concursurile, vedeți că sunt mai proaste? Până la urmă nu așa se face, judecătorii la Curtea Constituțională nu se selectează prin concurs. Clasa politică trebuie să aibă capacitate și maturitate pentru a-și asuma promovarea unor personalități cu renume, cu reputație ireproșabilă, care să fie promovați la Curtea Constituțională din profesori universitari, dintre acei care îi respectă o lume întreagă. Cum te duci tu judecător la Curtea Constituțională prin concurs, ce, te angajezi funcționar de rând la un ghișeu? Asta este un struț, când bagi ca struțul capul în nisip și nu vrei să-ți asumi răspunderea. Nu așa se face guvernare, nu așa se face politică și uitați-vă că ei bagă capul în nisip ca struții, au scos posteriorul afară și cu posteriorul conduc treburile Republicii Moldova și cred că lumea nu-i vede.”Europa Liberă: Ce veți face la alegerile locale din toamnă?Eu voi candida peste tot – și la alegerile locale, la Primăria Chișinău, și la alegerile parlamentare în circumscripții... Dorin Chirtoacă: „Eu voi candida peste tot – și la alegerile locale, la Primăria Chișinău, și la alegerile parlamentare în circumscripții, să văd care și cum. Diasporei propunem, o să discutăm la birou, dar ideea mea este ca diaspora să-și înainteze propriul reprezentant, care nu e neapărat să fie...”Europa Liberă: Dar vă mai doriți un mandat în fruntea municipiului Chișinău de primar?Dorin Chirtoacă: „La Primărie aș vrea, aș candida pentru un singur mandat ca să repornesc toate proiectele europene, care au fost blocate: cu apa, cu drumurile, cu transportul.”Europa Liberă: Dar ce șanse ați avea?Dorin Chirtoacă: „Depinde de cetățeni. Dacă cetățenii vor considera că mi s-a făcut o nedreptate în 2017, când am fost arestat și târât prin instanțe și batjocorit în acea perioadă, atunci așa am să le..., automat am să revin exact la acelea pe care le-am avut în 2015 și în 2011, și în 2007. Să vedem ce vor spune cetățenii. Dar pentru mine nu-i un scop în sine, pentru mine este dorința de a așeza lucrurile la locul lor – să repornim proiectele europene, să vedem că ele merg în direcția corectă, că toate-s blocate. Izolarea termică a clădirilor, un proiect de 500 de milioane de euro – stă blocat de doi ani de zile; cu Apă Canal – și acolo lucrurile sunt pe dos; cu troleibuzele – cu chiu, cu vai îl duc înainte, dar tot îl fac aiurea; cu drumurile – proiectul este blocat; cu deșeurile – tot așa, rămâne blocat. Știți că directorul de la Autosalubritate ridică un salariu de vreo 50 sau 70 de mii de lei pe lună, fostul polițist?…”Europa Liberă: Am citit acum undeva informațiile astea.Dorin Chirtoacă: „…Și i-a scos cu forța pe oameni la mitingul PD-ului din 8 iunie, 9 iunie cât acolo și încă i-a tabelat că ei ar fi fost la serviciu în acea zi. El și acolo a încălcat legea. Dar ca atare îmi doresc să merg înainte, deja este clar, la nivelul politicii Republicii Moldova mare, pentru că acolo este putregaiul și el de acolo trebuie scos. Din acest punct de vedere, Parlamentul, Președinția, toate, pentru că dacă nu scoatem această…”Europa Liberă: 24 februarie a arătat că nu aveți sprijinul cetățenilor.Dorin Chirtoacă: „Eu înțeleg. Uneori ești sus, alteori ești jos, după aceea din nou ai șansa să te ridici sus, dar eu sunt pentru dreptate, pentru adevăr, nu-mi trebuie pentru mine, credeți-mă, dacă ar fi după ce am eu în suflet – eu aș da foc la tot, pentru că aici îmi stă, sunt patru generații cel puțin din familia noastră care s-au pierdut din această cauză, de la toate care mi se trag din ‘40 încoace. Și astăzi manipularea este ca pe vremea sovietică și lumea se pare că nu vrea să audă, dar noi o să ne luptăm și o să spunem lucrurilor pe nume, că totuși sper că s-a găsi cineva care să audă și atunci vom răsturna toată această mizerie.”Europa Liberă: Câte partide unioniste sunt astăzi în Moldova?Dorin Chirtoacă: „Nu știu câte sunt, cică vreo cinci, șapte, zece, nu mai știu câte sunt.”Europa Liberă: Faptul că sunt mai multe compromit ideea unionistă?Dorin Chirtoacă: „Nu, este ceva tipic care s-a întâmplat întotdeauna pe dreapta, orgolii, neînțelegeri, caractere, fiecare-i mare, fiecare-i tare, cetățenii o să le pună la toți nota. Mie îmi pare rău că în perioada crizei, a loviturii de stat a lui Plahotniuc toți, fără excepție, din unioniști fie au tăcut și s-au ascuns în tufișuri și și-au găsit altceva de făcut, fie chiar l-au susținut pe Plahotniuc.”Europa Liberă: Și mulți spuneau că, dacă Vladimir Plahotniuc face Unirea, intră în istorie ca un politician care a reușit să aducă ideea unionistă la realizare.Îmi pare rău că, în perioada crizei, unioniștii fie au tăcut, fie chiar l-au susținut pe Plahotniuc... Dorin Chirtoacă: „Iertați-mi paralela, dar noi ce, suntem în balada cu Meșterul Manole sau cum?”Europa Liberă: Eu îi citez pe unii lideri ai partidelor unioniste.Dorin Chirtoacă: „Înseamnă că nu-și dau seama, n-au minte, nu abordează lucrurile corect, sănătos și logic. Haideți și vom comite o crimă, ca după aceea, cu sângele acelei crime să ajungem în Uniunea Europeană sau la Unire? Asta-i absurd, asta e ca și cum am spune: „Merită să moară tânăra de la Caracal ca România să meargă mai departe în NATO și în Uniunea Europeană”, crima respectivă care s-a întâmplat acolo.”Europa Liberă: Cum definiți cooperarea moldo-română astăzi?Dorin Chirtoacă: „Jalnică. Din cauză că se fac mare parte declarații, cu întârziere se promovează niște proiecte cum este și gazoductul și multe altele, dar România refuză să-și asume acel rol pe care l-a avut Germania de Vest în raport cu Germania de Est, acesta trebuie să fie rolul. România nu a avut niciun rol în debarcarea regimului Plahotniuc, dimpotrivă l-a apărat pe Plahotniuc. Pe mine m-a durut și mă doare sufletul și până și în ziua de azi de treaba asta. Asta arată că pe la spatele României, Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia s-au înțeles să hotărască soarta Basarabiei din nou, cum au hotărât-o în 1812, în 1939-1940. În 2019 s-a întâmplat același lucru, doar că nu-i cortina de fier, este libera circulație. Da, încearcă să dreagă busuiocul Românii, a făcut acea declarație de susținere, există finanțarea care o dau, este, dar nu acesta e nivelul. Nivelul relației României cu Republica Moldova trebuie să fie mai înalt și mai bun și mai pătruns așa prin toate capilarele, aș spune, adică toate comunitățile locale, toate satele, toate instituțiile, toată societatea civilă, decât al Uniunii Europene și al Statelor Unite. România deja are această capacitate, au Produs Intern Brut de peste 200 de miliarde de euro, au buget de 50 de miliarde de euro. Ei dacă ar da 100 de milioane de euro anual Republicii Moldova, tuturor comunităților, tuturor satelor, asta este 0,02 la sută din bugetul lor și aici lucrurile ar exploda în sus pur și simplu în favoarea României. Este teritoriul românesc, a fost ocupat și pe 24 august, iată, Dodon face concert și „ne eliberează de fasciștii nemți și români”. Și din nou, România tace.”Europa Liberă: Relația cu Rusia se va îmbunătăți?Dorin Chirtoacă: „Relația cu Rusia se va agrava în subordonare. N-ați văzut că la Comrat a venit Cosaciov ca la el acasă, unde a vorbit și Dodon, și Maia Sandu, și Vlah? În Transnistria ei sunt ca la ei acasă, de mulți ani, din ‘90, din ‘92. Aici, pe 24 august o să fie ca la ei acasă. Pervîi Canal trece la Dodon...”În 2020 trebuie să scăpăm de Dodon exact așa cum am scăpat de Plahotniuc în 2019... Europa Liberă: Ce evoluții credeți că ar putea să se înregistreze în relația Chișinău-Moscova?Dorin Chirtoacă: „Eu cred că aici Uniunea Europeană cu Statele Unite și cu Rusia s-au înțeles, cel puțin pentru Moldova și Ucraina, nu știu mai departe – Georgia, să rămână așa în statut de vecini cu Europa, state asociate, zonă buffer, zonă tampon între Est și Vest, care nici nu se integrează în Uniunea Europeană, care poate se dezvoltă democratic cumva și, sper eu, că au obținut de la Federația Rusă un fel de promisiune, garanție că nici Rusia nu se va băga peste Ucraina și Republica Moldova, doar că Rusia niciodată n-a respectat niciun fel de înțelegeri cu Vestul și deja se vede cum Rusia încalcă această înțelegere pe care a făcut-o cu Uniunea Europeană și Statele Unite.”Europa Liberă: Dar, apropo, credeți că Igor Dodon va mai obține un mandat de președinte, dacă va candida?Dorin Chirtoacă: „Dacă lucrurile vor merge așa cum îi cântă lui Dodon în strună acum Maia Sandu cu Andrei Năstase, tot Blocul ACUM și îi promovează procurorii lui, CNA-ul lui, judecătorii lui la Curtea Constituțională, SIS-ul, SPPS-ul, Ministerul Apărării, concertul acesta care o să fie, Pervîi Canal, dacă toate astea o să continue în favoarea lui – automat el câștigă, mai ales că Maia Sandu a spus că nu are de gând să candideze. Nu candidează Maia Sandu, candidez eu. Chiar dacă candidează deja Maia Sandu, candidez eu. Dodon nu trebuie să fie președinte în 2020. În 2020 trebuie să scăpăm de Dodon exact așa cum am scăpat de Plahotniuc în 2019, altfel suntem pierduți pentru încă următorii patru sau zece ani.”