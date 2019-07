/VIDEO/ Ministrul de Interne și secretarul de stat al MAI au primit astăzi cadouri

15:30

Dumitru Robu, șeful adjunct al Procuraturii Chişinău, a fost votat de Parlament în funcția de procuror general interimar. Astfel, am analizat declarațiile acestuia de avere pentru anul 2018 pe care le-a indicat și am observat că lunar Robu a primit un salariu de peste 22 de mii de lei. Iar pentru un singur an, el a […]