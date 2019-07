VIDEO EXPLOZIV: Cum arată CASA de LUX a lui Ruslan Flocea, candidatul la șefia Centrului Național Anticorupție

21:30

Petrisor Peiu Tin minte, de parca-ar fi fost ieri, imensul soc pe care l-am trait in timpul primei mele iesiri din tara. Printr-un nesperat noroc, am fost atunci in cel mai frumos oras al lumii, locul pe care l-am considerat dintotdeauna centrul Universului, Roma. Tocmai pentru ca vazusem atatea imagini...