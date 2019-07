Deputatul PAS Radu Marian către Dodon: chiar v-ați așteptat ca oamenii normali la cap s-o voteze pe Zina Karabina?

11:40

Fostul ministru al Justiției, Sanislav Pavlovschi, unul din fruntașii Platformei DA, a venit cu un mesaj critic la adresa liderilor blocului ACUM, Năstase și Maia Sandu. „Organizarea de concursuri pentru functii-cheie in stat este o eroare! Concursurile pot fi desfasurate in privinta functiilor de executant, ci nu in privinta primilor persoane, care determina politicile statului…