CEC transmite Curţii Constituţionale pentru validare mandatele de deputat a doi candidaţi supleanţi

In acest sens, implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă va fi asigurată de un Consiliul coordonator, creat la Ministerul Agriculturii. Prima şedinţă a formaţiunii a avut loc astăzi. „Noi am reuşit să planificăm un plan de acţiuni foarte concret, care a fost integrat în cadrul Strategiei naţionale privind agricultura şi dezvoltarea rurală. Noi ne vom axa pe ce ţine de mediu şi dezvoltare durabilă, în primul rând. În al doilea rând - zero foamete. De asemenea, vorbim de realizarea obiecti...