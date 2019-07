Autoritățile locale au prelungit concursul pentru decorarea cu picturi murale a pasajului subteran din bulevardul Negruzzi

11:00

Organizația de tineret Grow Me Up lansează proiectul „Psychology leades the world” care vă va deschide noi taine despre psihologie și manipulare. Evenimentul va avea loc pe 9 august, la ora 10:00, în incinta Centrului Național de Excelență Profesională. Articolul „Psihologia conduce lumea”. Organizația de tineret Grow Me Up te invită să descoperi tainele manipulării și a subconștientului apare prima dată în #diez.