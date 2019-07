Trei tineri din Cricova, reținuți după ce au dat buzna într-un local și au agresat vizitatorii și angajații // VIDEO

13:00

„În urma unei discuții pe care am avut-o cu doamna ministru Dăncilă am decis să mă retrag din fruntea MAI”, a declarat Nicolae Moga. „Am dispus toate controalele posibile pentru identificarea vinovaţilor. Toate cercetările vor continua. Am încredere în oamenii oneşti din minister şi le mulţumesc pentru colaborare. Îi mulţumesc doamnei prim-ministru pentru încredere. Trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile în viitor”, a declarat Nicolae Moga. Nicolae Moga, a depus, miercuri, jurămâ...