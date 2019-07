Nouă persoane aspiră la funcția de procuror general interimar

Nouă candidați pretind la funcția de procuror general interimar. Printre pretendenți se regăsește și fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Ghenadie Barba – chief of the Rule of Law Unit at ODIHR. (OSCE Mission to Montenegro). Ilie Rotaru, avocat – nu a fost admis la concursul pentru funcția de director al Centrului Național Anticorupție. […]

