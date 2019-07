Un candidat nu mai vrea să fie judecător al CC. „Un concurs mimat, un concurs în care din timp sunt partajate funcțiile”

08:50

„Ruslan Flocea este incompatibil cu functia de director CNA si urmeaza a fi respins de Parlament”, susține fostul primar al Capitalei și liderul PL, Dorin Chirtoacă. El a prezentat și șapte argumente în acest sens: 1. A fost consilier a lui Dodon din 2006 pana in 2008 si al Zinaidei Greceanii din 2008 pana in 2009. Or, faimia Greceanii, prin "Alsvit- Vin" figureaza in rapoartele Kroll, cu credite neperformante de la BEM in valoare de aproape 5 milioane de Euro.2. Din 2016 si pana in prezent Flocea este secretar general al lui Dodon, or acesta a efectuat privatizari impreuna cu Greceanii pentru Plahotniuc: hotelul "Codru", hotelul "National", restaurantul "La Izvor" etc Pe langa asta, persoane si firme apropiate lui Dodon, precum Melnic, "Sanin", "Sanin plus", figureaza in rapoartele Kroll, cu peste 10 milioane de Euro.